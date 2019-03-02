FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1930
İnanmıyorum. En az 7 yıllık geçmişinde çalıştığı bir test var.Tarihsel bir retrospektifte bu forex stratejileri bir tahliyeye yol açıyor.
Tabii ki, bu başka bir şeyin eklenmesiyle özel bir strateji değilse.
Ellerimle işlem yaptım - yarı otomatik bir cihazım var - sabahları bir gece fiyat aralığı arıyoruz ve seviyeler belirledik - aralığın üstünde ve altında, fiyat seviyenin altında kapanırsa, o zaman bir emir açarız. fiyatın yönü, sonra seviyenin gerisinde kapanırsa, kapatırız (beş dakika ticaret yaparız). Gerisi para yönetimidir. Gerçek şu ki, fiyatın aralığın dışına çıkması çok muhtemel - Euro ve pound başına 50 puanlık bir kar alıyorum .
Grafik çok güzel görünmüyor - zikzak, ancak karı nakavt edebilirsiniz (bir kayadan bir madenci gibi).
Çünkü onun kitabını okudum. Örneğin Levermore iki yerel en yüksek ve en düşük noktayı aldı ve mutlak maksimum veya minimum aşıldığında hareket yönüne girdi.
Elbette bir danışman yapıp bu iki noktayı test edebilirsiniz ama oradaki balığı kontrol etmedim. Donchian'ın kanalı, mantığı eskisi kadar basit olduğu için yorumlamayı kolaylaştırmak için örnek olarak verildi.
Kafa karıştırıyorsunuz veya bir şeyi kaçırıyorsunuz)) Fiyatın asla satın alınamayacak kadar yüksek veya satılmayacak kadar düşük olmadığı onun sözleridir.
Ve arıza hakkında, bu onun hilelerinden biri . Sadece başka bir şeydi. 100.200 veya 300 psikolojik seviye aşıldığında, neredeyse her zaman hareketin hızlanmasına yol açtı. Belli ki aşırıları düşünmüşsün)))
Orada böyle bir şey yok, her şey çok basit, danışman yapılamaz - birleşecek.
seni ikna etmeyeceğim. Ama bu böyle. Strateji çok basit.
Aşağı yukarı böyle.
Yuvarlak fiyat seviyeleri yöntemlerden biridir, ancak ayrıdır.
Bana aşırılıkları hatırlatıyor. Buna "en az direnç çizgisi" adı verildi.
Bu nedenle, tablolar ve hesaplamalar ile neredeyse yarım kitap olarak tanımlanır)))))))))))))))
Min ve max'a dikkat etti, sadece fiyata değil)
Ve kendisinin yazarı olduğu başka bir kitabınız olduğunu fark ettim. Evet, anlaşmaları nasıl açtığının sonunda tablolar var. Ama yayıncıların kendileri, hatırladığım kadarıyla,
tamamen açık olmadığını ve önceki baskıya atıfta bulunulduğunu öne sürdü.
Göz ucuyla deyimler hakkında fark ettim). Aslında bunun için nasıl yorumlayacağını sormaya geldim?
Pound atlamaya hazır...
hazır hazır
hazır hazır
Piyasaya ne kadar farklı bakıyoruz...