Nikolai Romanovskyi :
AB kollektif çiftliğine toprak borçlu olan başka ülkeler de olduğunu unutmayın ve ardından büyük olasılıkla bir zincirleme reaksiyon başlayacak ve ardından AB sona erecek, bu yüzden kimse bir yere gitmeyecek))
Büyükler kim? Ve asıl mesele onları AB'den ihraç etmek ve sonra borçlarıyla ilgilenmelerine ya da temerrüt ilan etmelerine izin vermek…
 

Zogman :
Evet herşey çok basit - Ucuza aldım pahalıya sattım)))))))))))))))))))))))))))))) ) ve en önemlisi hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde)))))) ve çok çok )))))))))))
ayartma harika olsa da, iyi bir şeye yol açmaz! Yanlış yöne gittiğinde güçlük daha da artar! Antrenmanda denemediğimde anlamadım)) 2 hafta yetti, sonra reddettim)) AMA belki sadece benim)))) Yeteneğim yoktu))
 
Selimiteleri bir pound koydu ve gitti.
 
Evgen-ya1 :
Bu yüzden sinirleri sallamamak ve otomatikleştirmek gerekiyor.
 
-Aleks- :
dene, sadece sana sempati duyuyorum)) kısacası, kesinlikle böyle bir çalışmanın destekçisi değilim! Daha az risk ve daha az gelir!
 
Evgen-ya1 :
dene, senin için hissediyorum :)
Hayır, büyük yayılmalarla pul pul dökülmeyi anlamıyorum (genellikle geceleri çalışırlar)... Bu iş için bir aracım yok.
 
-Aleks- :

kafa derisi yüzüğü kiminle tartışılır - kimin umurunda? basit bir şey varsa - hızlı bir şekilde kodlayabilir ve görebilirim

 
stranger :
İpliği dinledim ve pound ile sat'a tıkladım ...
 
-Aleks- :

robot, enfeksiyon, her şeyi öldürür



Terminatör?

ve resimde dronların kanatları?

 

Dolar/yen&#39;deki hareketi böyle görüyorum. Yanlışsa düzeltin

