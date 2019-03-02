FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1925
AB kollektif çiftliğine toprak borçlu olan başka ülkeler de olduğunu unutmayın ve ardından büyük olasılıkla bir zincirleme reaksiyon başlayacak ve ardından AB sona erecek, bu yüzden kimse bir yere gitmeyecek))
Evet herşey çok basit - Ucuza aldım pahalıya sattım)))))))))))))))))))))))))))))) ) ve en önemlisi hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde)))))) ve çok çok )))))))))))
ayartma harika olsa da, iyi bir şeye yol açmaz! Yanlış yöne gittiğinde güçlük daha da artar! Pratikte denemediğimde anlamadım)) 2 hafta sürdü, sonra reddettim))
Bu yüzden sinirleri sallamamak ve otomatikleştirmek gerekiyor.
dene, senin için hissediyorum :)
kafa derisi yüzüğü kiminle tartışılır - kimin umurunda? basit bir şey varsa - hızlı bir şekilde kodlayabilir ve görebilirim
Selimiteleri bir pound koydu ve gitti.
robot, enfeksiyon, her şeyi öldürür
Terminatör?
ve resimde dronların kanatları?
Dolar/yen'deki hareketi böyle görüyorum) bir yanlışlık varsa düzeltin.