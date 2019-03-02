FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1933
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve ben ne umurumda?) Dün euroya desteğin 1.11'in altında iyi olduğunu söyledim. Genelde okumam ve kimin nerede ve neden olduğuna dikkat etmem.
yani anlaşmaları takip ettiğinizi söylüyorsunuz...
geri büyüyecek...
Kimin, İsviçre? güldürme beni)))))))))))))))))))))
ve onlar önemsiz mi? büyük banka
geri büyüyecek mi?
33 s.
33 s.
Öğretmenin kötü etkisi etkiliyor))))))
yine bu adam...??? işte her şey karıştı...
bize doğru yolu kim gösterecek?
Bana yeni bir sensei ver!!!
yine bu adam...??? işte her şey karıştı...
bize doğru yolu kim gösterecek?