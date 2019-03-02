FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1933

Yeni yorum
 
stranger :
Ve ben ne umurumda?) Dün euroya desteğin 1.11'in altında iyi olduğunu söyledim. Genelde okumam ve kimin nerede ve neden olduğuna dikkat etmem.
yani anlaşmaları takip ettiğinizi söylüyorsunuz...
 
Zogman :
yani anlaşmaları takip ettiğinizi söylüyorsunuz...
Kimin, İsviçre? güldürme beni)))))))))))))))))))))
 
Lesorub :

geri büyüyecek...


geri büyüyecek mi?
 
stranger :
Kimin, İsviçre? güldürme beni)))))))))))))))))))))
ve onlar önemsiz mi? büyük banka
 
Zogman :
ve onlar önemsiz mi? büyük banka
Yani herkese anlaşmalarını mı anlatıyorlar? Achtung'dayım)))
 
Zogman :
geri büyüyecek mi?

33 s.


 
Lesorub :

33 s.


Öğretmenin kötü etkisi gösteriliyor))))))
 
stranger :
Öğretmenin kötü etkisi etkiliyor))))))

yine bu adam...??? işte her şey karıştı...

bize doğru yolu kim gösterecek?

 

Bana yeni bir sensei ver!!!


 
Lesorub :

yine bu adam...??? işte her şey karıştı...

bize doğru yolu kim gösterecek?

O'nun dönüşünü bekliyoruz ve umut ediyoruz....
1...192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940...2119
Yeni yorum