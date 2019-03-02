FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1924
ya da pantolon yok
İçeriden biri olmadan nasıl kafa derisi yüzücü olabileceğimi hayal edemiyorum.
Niye ya ? Bence scalping sadece içeriden bilgi olmadan
Burada myforbook'ta süper sonuçlar gösteren ve gece pul pul dökülmesinden bahseden bir arkadaş var - takma ad Dimeon - Sonuçlarına bir bağlantı arayabilirim
Hayır, hayır, burada göstermemiz daha iyi)
Evet herşey çok basit - Ucuza aldım pahalıya sattım)))))))))))))))))))))))))))))) ) ve en önemlisi hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde)))))) ve çok çok )))))))))))
Evet herşey çok basit - Ucuza aldım pahalıya sattım)))))))))))))))))))))))))))))) ) ve en önemlisi hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde)))))) ve çok çok )))))))))))
Altın üçüncü gün üst üste satın alındı
neredeyse minimuma indi.
Bakalım daha da düşecek mi?
Bir pound alıyoruz, alıyoruz)))
Oh, zamanım yoktu - yoldaydım - her biri 1.572 almak istedim - günlük volatilitenin %23,6'sı var ama yapamadım. Gecikme yapamam - bir robot, bir enfeksiyon, öldürür ve her şey onun gecikmeleri değildir ....