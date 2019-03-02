FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1924

stranger :

ya da pantolon yok

İçeriden biri olmadan nasıl kafa derisi yüzücü olabileceğimi hayal edemiyorum.
 
neyron :
Burada myforbook'ta süper sonuçlar gösteren ve gece pul pul dökülmesinden bahseden bir arkadaş var - takma ad Dimeon - Sonuçlarına bir bağlantı arayabilirim

 
Zogman :

Hayır, hayır, burada göstermemiz daha iyi)
 
stranger :
Zogman :
Altın üçüncü gün üst üste satın alındı
 
Zogman :
PATRIOT46rus :

Altın üçüncü gün üst üste satın alındı

neredeyse minimuma indi.

Bakalım daha da düşecek mi?

 
neyron :
900 hala düşeceği yer))
 
stranger :
Bir pound alıyoruz, alıyoruz)))

Oh, zamanım yoktu - yoldaydım - her biri 1.572 almak istedim - günlük volatilitenin %23,6'sı var ama yapamadım. Gecikme yapamam - bir robot, bir enfeksiyon, öldürür ve her şey onun gecikmeleri değildir ....



