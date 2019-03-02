FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1921

stranger :
Bu açıklamaya şok oldum....

hepsi koluputlarla putokollerin suçu ...

Biraz sonra sana ayı göstereceğim...

http://www.youtube.com/watch?v=WGpN2icrT_I

  • 2010.12.13
  • www.youtube.com
2004 г. (Первый)
 
bu arada piyasa sakin...)
 
Lesorub :

1235, gün için bir dizi avro olacak ...

evet ve chifo kapanı yerine oturacak

Ayılar bugün biraz şişti ...
Ve sonra Ilyukha pusuda olduğu ortaya çıkıyor)))
 
Vizard_ :
mu .... ly ve onlar ve bunlar ..., bugün her şeyi kapatmamı istemiyorlar ...

ve selâmetle uyudum!

 
Ufukta bir şeyler süzülüyor...

Bu aldatmaktır)))


 
Vizard_ :
pound yazar...

5673 istiyorum

 
stranger :
Bekle, ne şortu? satın al, sadece satın al)
Şort yok sadece satın alıyorum :)
 
-Aleks- :
Şort yok sadece satın alıyorum :)

Evet evet!!!

Sihirbaz_ :
Bu aldatmaktır)))


Zvizdets, Kahramanlarımıza gizlice yaklaşıyor))))

 
-Aleks- :
Şort yok sadece satın alıyorum :)
Al, biz sana daha çok satarız, daha ne kadara ihtiyacın var? :) başkası aldığında iyi olur) ve ne güzel fiyat), pahalı değil), eğer bir şey varsa, o zaman senden 1.44'ten alırım
 
-Aleks- :
Hâlâ satın almak istediğine dair söylentiler duydum. Satış. )
