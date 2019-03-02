FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1932
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hepsi kapalı...
1.5786 TP Filistin'de...
yine yarım kilo tuz - iplik kurallarına göre ... belki şanslısın ...
belki...
yine yarım kilo tuz - iplik kurallarına göre ... belki şanslısın ...
Şans yok, çünkü beş dakika içinde kapatacaksın.
artık destek yok
ama İlya utanç verici, satın alıyor ...
Şans yok, çünkü beş dakika içinde kapatacaksın.
artık destek yok
ama İlya utanç verici, satın alıyor ...
Yani buradaki çoğu insan satın alıyor.
Yani buradaki çoğu insan satın alıyor.
Yani buradaki çoğu insan satın alıyor.
iplik, ama kredi İsviçre kısaca 1.1055 euro - bir şey hakkında mı yoksa hiçbir şey hakkında mı?