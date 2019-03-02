FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1932

Lesorub :

hepsi kapalı...

1.5786 TP Filistin'de...

yine yarım kilo tuz - iplik kurallarına göre ... belki şanslısın ...
 
yine yarım kilo tuz - iplik kurallarına göre ... belki şanslısın ...

belki...


 
yine yarım kilo tuz - iplik kurallarına göre ... belki şanslısın ...
Şans yok, çünkü beş dakika içinde kapatacaksın. Bütün gün "şanslı" olmayı umarak bir mayın tarlasında koşmak gibi.
 
Şans yok, çünkü beş dakika içinde kapatacaksın.

artık destek yok

ama İlya utanç verici, satın alıyor ...

 
Şans yok, çünkü beş dakika içinde kapatacaksın.
Ve haklı olarak, pound büyümeye eğilimli :)
 
Zogman :

artık destek yok

ama İlya utanç verici, satın alıyor ...

Yani burada çoğunluk satın alıyor))) 46, 52'yi de istemediler ve şimdi zamanı)
 
Yani buradaki çoğu insan satın alıyor.
başka kim ?
 
Yani buradaki çoğu insan satın alıyor.
Ben çoğunlukta mıyım, hmm, satabilir miyim!? :)
 
Yani buradaki çoğu insan satın alıyor.
iplik, ama kısaca 1.1055 euro'ya İsviçre kredisi - bir şey hakkında mı yoksa hiçbir şey hakkında mı?
 
iplik, ama kredi İsviçre kısaca 1.1055 euro - bir şey hakkında mı yoksa hiçbir şey hakkında mı?
Ve ben ne umurumda?) Dün euroya desteğin 1.11'in altında iyi olduğunu söyledim. Genelde okumam ve kimin nerede ve neden olduğuna dikkat etmem.
