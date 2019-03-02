FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1920
Yiyin ve göz kırpmayın
Bu yüzden tekrar açtım - Schaub boğuldu :)
her zaman geç kalırsın Alex ya da muhtemelen kendisi oturur - bir dolar milyoner ve burada bize ters yönde bir alım satımı atar \u003d))
Volatilite yaratmamız lazım :)
Sadece DC onları sakladı ...
Bekle, ne şortu? satın al, sadece satın al)
Ve tüm pirzola için daha fazlası
Korkuluk...
Bankacılık finans sistemindeki Amerikalı uzmanlar, Alman Deutsche Bank'ın yakın gelecekte kötü şöhretli Lehman Brothers bankasının kaderini tekrar etme olasılığının oldukça yüksek olduğu konusunda uyarıyor. Ne de olsa, 2008-2009 küresel mali krizini resmen başlatan en tetikleyici olan onun iflasıydı.
Alman bankasındaki durumu doğrudan izleyen Zero Hedge merkezinden analistler, doğrudan Deutsche Bank'taki durum Lehman Brothers'taki durumu yansıtırsa, o zaman dünyanın bunu ancak çöküş yaklaştığında ve haber geldiğinde öğreneceğini belirtiyorlar. iflas, tüm dünya medyasının sayfalarında görünüyor. Aslında, Deutsche Bank çevresindeki tüm durum kontrolden çıktı. Aynı zamanda, Zero Hedge uzmanları, büyük bir bankanın tüm ayrıntılarını, şu anda var olan sorunların tüm kökenlerini ortaya çıkarmaya oldukça hazırlar. Gerçek şu ki, neredeyse tüm dünya bankalarında, ana kâr kalemi, bireylere hizmet sağlanmasıdır. Ancak burada Deutsche Bank'ta bu tür hizmetlerin sağlanmasından elde edilen kârların payı son derece küçüktür. Yüksek karlılık elde etmek için Alman bankasının liderliği risk aldı ve borsada işlem gören varlıklarla yüksek riskli işlemlere katıldı. Şu anda Deutsche Bank'ın bilançosundaki menkul kıymetler toplam 75 trilyon dolar değerinde. Karşılaştırma için, bu Almanya'nın GSYİH'sından 20 kat daha fazla. Uzmanlara göre, bu varlıkların maruziyeti, JP Morgan'ın sadece 5 trilyon dolar olduğu tahmin edilen yüksek riskli işlem hacmini bile aştı. Bütün bunlar, Almanya ve AB'nin GSYİH'sı ile karşılaştırıldığında özellikle korkutucu görünüyor. Almanya'da bu rakam 2,74 trilyon dolar ve Avrupa Birliği'nde - 9,6 trilyon euro. Deutsche Bank'ın bilançosundaki menkul kıymetlerin tüm Birleşik Avrupa'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasından fazla olduğu ortaya çıktı.
Tüm bu verileri toplayıp özetleyen Zero Hedge uzmanları, Deutsche Bank'ın Lehman Brothers'ın kaderini bire bir tekrarladığından emin. İflas matrisi bile oldukça benzer. Bazı piyasa katılımcıları, Deutsche Bank'ın gelecekteki iflasına şimdiden güveniyor, dayanak varlıkların likiditesinde bir düşüş var ve ardından kredi notunda bir düşüş olacak ve orada yasal iflastan çok uzak değil.
Uzmanların dediği gibi, Yunanistan borçlarını ödemeyi reddederek Deutsche Bank'ın durumunu alt üst edebilir. Eğer bu gerçekleşirse, o zaman AB ve ondan sonra tüm dünya, başka bir küresel mali krizin uçurumuna düşecektir.
1235, gün için bir dizi avro olacak ...
evet ve chifo kapanı yerine oturacak
1235, gün için bir dizi avro olacak ...