Nikolai Romanovskyi :
Al, biz sana daha çok satarız, daha ne kadara ihtiyacın var? :) başkası aldığında iyi olur) ve ne güzel fiyat), pahalı değil)
Satın alma bugün tamamlandı. yarın gel :)
 
-Aleks- :
Satın alma bugün tamamlandı. yarın gel :)
neyse geç kaldım :)
 
Nikolai Romanovskyi :
neyse geç kaldım :)
Gerçekten satmam gerekirse euroya alabilirim :)
 
-Aleks- :
Gerçekten satmam gerekirse euro'ya alabilirim :)
O zaman gidip daha iyi bir Yeni Zelandalı alacağım :). Ayrıca avlanmamakla birlikte
 

Euro bugün kaç kez 1.12'yi geçti?

ah, kafa derisi yüzücü olsaydım şimdiden milyoner olurdum

 
pound yükseldi, kim aldı?)
 
Zogman :
pound yükseldi, kim aldı?)
Peki, kim kim - kim olduğu biliniyor - şşş

 
Her şey son gibi görünüyor (ve Deutsche Bank da):

"Yunanistan'ın olası temerrüdü ve 29 Haziran 2015'ten itibaren euro içeren döviz çiftleri için oynaklığın olası keskin artışı nedeniyle, bir dizi ticaret koşulunda geçici kısıtlamalar yürürlüğe girebilir:

Düşük likidite durumunda, spread'i genişletmek ve enstrümanları “Yalnızca Kapat” moduna aktarmak mümkündür.

Ayrıca, 29 Haziran 2015'ten itibaren EURUSD ve EURJPY döviz çiftleri için FX Special marj grubunun yanı sıra FX Special grubu için marj gereksinimlerinin geçici olarak değiştirileceğini lütfen unutmayın.

Daha detaylı bilgiyi web sitemizde görebilirsiniz.

Açık pozisyonların boyutunu zamanında düzeltmenizi ve gerekirse mekanik danışmanları yeniden yapılandırmanızı rica ediyoruz.

Herhangi bir sorunuz varsa, Pazartesi'den Cuma'ya 9:00 - 22:00 (Moskova saati) arasında Müşteri Destek Hizmetine telefonla ulaşabilirsiniz:

Samimi olarak,
Al...ri "

[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
Sadece güvenli oynuyorlar, şefin maceralarını hatırlayın)
 
Vladimir Zubov :
Sadece güvenli oynuyorlar, şefin maceralarını hatırlayın)
Önceki güvenlik ağlarından sonra şefin çöktüğünü hatırlıyorum. adamlar ne yaptıklarını biliyorlar - pantolonları jartiyerlere koydular, Schaub uçmadı Rublesi ile aynı hikaye oldu. ama paniğe gerek yok
