FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1931
belki bir pound ve bir kivi satmak için?
dolar audi kiwi yen'e yükselir ve euro yerinde olur mu?
Tüm açık pozisyonlara erişimleri olup olmadığını nasıl görebilirler? Veya vadeli işlemler ve seçenekler veya başka bir şeyle ilgili raporları izlemek mi?
Bebeğin var olduğu iddia edilmediği için, kusura bakmayın.
çılgın ay...
evra 1.12'ye dönecek mi? hadi biraz daha Evra)
pounder'ı tekrar tuzla? tuz ve boo ve boo'yu çalıyor)
1.1240 TR Filistin'de...
çılgın ay...
hepsi kapalı...
1.5786 TR Filistin'de...
1.1240 TR Filistin'de...
hmm ... Yahudilerin zaten aşağıda olduğunu yazıyorlar ... Yunanlılarla nasıl karar vermezler ... 1.1240? benim için ve şimdi zaten normal büyümüş 1.12 - orada bütün gün sosis vardı - "attaraktor"))))))
geri büyüyecek...