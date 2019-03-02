FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1931

Yeni yorum
 

belki bir pound ve bir kivi satmak için?

dolar audi kiwi yen'e yükselir ve euro yerinde olur mu?

 
Bugün sokakta, güneyli bir ülkeden bir adam bir madeni para almayı teklif etti, böyle büyük bir gümüş yuvarlak parça... Acaba bu ne için, bir alamet mi?
 
forexman77 :

Tüm açık pozisyonlara erişimleri olup olmadığını nasıl görebilirler? Veya vadeli işlemler ve seçenekler veya başka bir şeyle ilgili raporları izlemek mi?

Bebeğin var olduğu iddia edilmediği için, kusura bakmayın.

Soruya katılıyorum - "büyük oyuncuların" pozisyonlarını hangi verilere dayandırdığını düşünüyorsunuz? Küresel dünya ve ekonomik değilse, o zaman ne olur!!!? )) ticari bant, hacimler ve CME verilerine dayalı toplam seçeneklere göre mi? Aynı aptal fiyat tablosuna göre mi? Ama "fiyata bakın" - kendiniz bunun anlamsız olduğunu mu söylüyorsunuz?!!! Daha fazlası olmalı...
 

çılgın ay...


 

evra 1.12'ye dönecek mi? hadi biraz daha Evra)

pounder'ı tekrar tuzla? tuz ve boo ve boo'yu çalıyor)

 

1.1240 TR Filistin'de...

 
Lesorub :

çılgın ay...


harrier aşağı gitti
 

hepsi kapalı...

1.5786 TR Filistin'de...

 
Lesorub :

1.1240 TR Filistin'de...

hmm ... Yahudilerin zaten aşağıda olduğunu yazıyorlar ... Yunanlılarla nasıl karar vermezler ... 1.1240? benim için ve şimdi zaten normal büyümüş 1.12 - orada bütün gün sosis vardı - "attaraktor"))))))
 
Zogman :
hmm ... Yahudilerin zaten aşağıda olduğunu yazıyorlar ... Yunanlılarla nasıl karar vermezler ... 1.1240? benim için ve şimdi zaten normal büyümüş 1.12 - orada bütün gün sosis vardı - "attaraktor"))))))

geri büyüyecek...


1...192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938...2119
Yeni yorum