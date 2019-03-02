FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1919

Yeni yorum
 
-Aleks- :
İyi teklif - 0,1 daha aldım :) Bu arada, günün %50'si yeniden ele geçirildi ...
0,1 daha satıldı)
 
Nikolai Romanovskyi :
0,1 daha satıldı)
Teşekkürler - burada birbirimize ne kadar yardımcı oluyoruz :)
 
Başabaş noktasına bir son verdim - sonuçta, belirsiz bir noktadan ticaret yapmak benim işim değil.
 
 
-Aleks- :
Başabaş noktasına bir son verdim - sonuçta, belirsiz bir noktadan ticaret yapmak benim işim değil.
Bu doğru
 
Nikolai Romanovskyi :
Bu doğru
Sadece DC onları sakladı ...
 
Şortlar TC 1.578'den başlıyor - sıkıcı...
 
-Aleks- :
Sadece DC onları sakladı ...
Peki, bu anlaşılabilir)
 
Nikolai Romanovskyi :
Peki, bu anlaşılabilir)
Bu yüzden tekrar açtım - Schaub boğuldu :)
 
-Aleks- :
Bu yüzden tekrar açtım - Schaub boğuldu :)
Yiyin ve göz kırpmayın
1...191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926...2119
Yeni yorum