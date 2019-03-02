FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1919
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi teklif - 0,1 daha aldım :) Bu arada, günün %50'si yeniden ele geçirildi ...
0,1 daha satıldı)
Başabaş noktasına bir son verdim - sonuçta, belirsiz bir noktadan ticaret yapmak benim işim değil.
Bu doğru
Sadece DC onları sakladı ...
Peki, bu anlaşılabilir)
Bu yüzden tekrar açtım - Schaub boğuldu :)