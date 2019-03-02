FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1914
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bunun gibi bir poundum var: 1.600 (575); 1.5901 (798); 1.5803 (1250) ve 1.5596 (773); 1.5498 (639); 1.5399 (1743)
Barkle: evre - aşağı
Dün EURUSD'de 19 Mart'tan bu yana en büyük satışı gördü ve ardından sinyal aralığının son dip seviyelerinin altına daha da aşağı yönlü bir kırılma geldi.
Düşüş görüşümüz, 1.1150 yakınlarında ilk aşağı yönlü hedeflerimizin altına kırılması için onaylandı. Şimdi 1.1050 bölgesine doğru daha fazla bozulma ve ardından Mayıs 1.0815'in düşüğü bekliyoruz. Büyük not düşürme hedeflerimiz 1,0460 yılın en düşük seviyesinde.
ComBan: İbranice
gün - nötr. , hafta - aşağı
onlar şortlu
çok küçük bir fikir.
büyük hacimli tp 1.12 ile 1.1196'ya bir gecikme koyun,
daha genel olarak: erteleme = önemli seviye + - epsilon, mp = önemli seviye, ( şu anda nerede olduğumuza bağlı olarak artı veya eksi - artı, aşağıda - eksi)
Buradaki fikir, önemli bir seviyenin, örneğin 1.12 veya isteğe bağlı olarak psikolojik olarak önemli olmasıdır.
fiyatı çekiyor
fiyata ulaştıktan sonra sıçrayabilir (örneğin, karı sabitlemeye başlayacaklar), ancak ulaşma olasılığı çok yüksektir
ps
Aslında fikir, opsiyon seviyesinin fiyatı çekmesi ve sonra onu itmesidir - bir yerde okudum
ama gözlemlere göre diğer seviyelerde işe yarıyor
kodlanmış - çok iyi çalışmıyor
sorun şu ki, ara sıra yaklaşıyor, ancak seviyeyi geçmiyor,
10-15'te bir,
bu nadirdir ancak büyük bir sorun yaratır
tuzaktaki şef:
Barkle: evre - aşağı
Dün EURUSD'de 19 Mart'tan bu yana en büyük satışı gördü ve ardından sinyal aralığının son dip seviyelerinin altına daha da aşağı yönlü bir kırılma geldi.
Düşüş görüşümüz, 1.1150 yakınlarında ilk aşağı yönlü hedeflerimizin altına kırılması için onaylandı. Şimdi 1.1050 bölgesine doğru daha fazla bozulma ve ardından Mayıs 1.0815'in düşüğü bekliyoruz. Büyük aşağı yönlü hedeflerimiz, yılın en düşük seviyesi 1.0460'ta.
ComBan: İbranice
gün - nötr. , hafta - aşağı
onlar şortlu
Yarım Euro ve her gün tırmanmanıza gerek yok) Genel olarak, burada her gün ne hakkında konuşuyorlar, durum hiç değişmiyor, ama durmuyor)
1.11'in biraz altında ciddi bir destek var ama euro için söylenecek fazla bir şey yok ve oraya gidin.
Yarım Euro ve her gün tırmanmanıza gerek yok) Genel olarak, burada her gün ne hakkında konuşuyorlar, durum hiç değişmiyor, ama durmuyor)
1.11'in biraz altında ciddi bir destek var ama euro için söylenecek fazla bir şey yok ve oraya gidin.
Teşekkür ederim
durum değişmezse - tırtıl için ideal
ps
ve çizgilerini anlamıyoruz ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Belki kim bilir? Sihirbaz, teldeki o kırmızı çizgiler ne?
Açılar fiyat için dirençlerdir (desteklerdir). Ekran görüntüsüne baktığınızda bariz olduğunu düşünüyorum. Gann, kırılma (geri tepme) için hangi koşulların gerekli olduğunu açıklamadı, çünkü bu zaten bir kase... Tahminlerime göre, açılar birbirleriyle etkileşiyor, özelliklerini karşılıklı olarak güçlendiriyor (zayıflıyor). İşte zorluk buradadır; her şeyi hesaba katmaya çalışırken - grafiği sindirilmez bir manzaraya çevirirsiniz (bir makarna fabrikasındaki patlama gibi), miktarı sınırlandırırsınız - kaliteyi kaybedersiniz. İşte bir pusu...
basit bir sürüm varsa - kodlayabilirim - ne verdiğini görün
Teşekkür ederim
durum değişmezse - tırtıl için ideal
ps
ve çizgilerini anlamıyoruz ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Belki kim bilir? Sihirbaz, teldeki o kırmızı çizgiler ne?
Opus'u vurmak için ideal bir durum.
Çünkü aşırı noktalardan ve denge noktasından öyle ayrılışlar var ki hiçbir şey yapmaya vaktiniz kalmayacak.
Sahip olmalı?
Opus'u vurmak için ideal bir durum.
Çünkü aşırı noktalardan ve denge noktasından öyle ayrılışlar var ki hiçbir şey yapmaya vaktiniz kalmayacak.
Sahip olmalı?
tavsiyen için teşekkürler... ama... Bunu başka bir şekilde nasıl yapacağımı henüz bilmiyorum ve ayrıca, strateji testlerimizin sonuçlarına göre, fiyat çoğunlukla sabit ve bunun üzerinden para kazanabilirsiniz.
yapmamalı
ps
Resimler sadece beynin bir patlamasıdır - bu veriler gelecekle ilgili mi? - her saniye değişmeleri gerekiyor - öyleyse - onlarında ne anlamı var?
ama hayır, muhtemelen vadelilere göre değil, vadeliler 3 ay gibi...
karışım nedir