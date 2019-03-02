FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1917

Anatoli Kazharski :
Piyasalardaki mücadele her zaman para için olur, bazı soyutlamalar için değil. )))

Ama burada katılmıyorum, sayıların ne kadar net çalıştığını gördüğünüzde, o analizleri hatırlıyorsunuz ve soyut algının sonucundan başka bir şey olmayan kolektif zihnin çalışmasını görüyorsunuz.

Unutmayın ki onlara analiz öğretilir ve onu kullanmadıklarını varsaysak bile, o zaman bir eğitim kurumunda dövülmüş bilgi kendini hissettirir ...

 
-Aleks- :

Sihir de öğretilir ve çok daha fazlası SSS)))))
 
stranger :

Hayır, yüzde 50 orada kokmuyor)

Şimdi, bana bu tabloyu nasıl okuyacağımı söyleseydin, belki şaşırırdım!
 
stranger :
Ve biri harikalar yaratıyor...
 
-Aleks- :
İki sütun ve iki kelime var. Bunun da çiğnenmesi gerekiyor mu?
 
stranger :
Peki, onlara göre Haziran ayındaki %50 aylık oynaklığı nasıl belirleyeceğimi anlamıyorum.
 
-Aleks- :
Neden tanımlasın?
 
stranger :
Büyüme için yer olup olmadığını öğrenmeye karar veriyorum :)
 
-Aleks- :
Yani açıkça söyledim - böyle bir stok yok)
 
stranger :
Öyleydi, bir kez 76,4'e büyüdük ve %50'ye geri döndük, bu yüzden 61,8 aylığına kapatacağımızı düşünüyorum :)
