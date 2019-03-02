FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1917
Piyasalardaki mücadele her zaman para için olur, bazı soyutlamalar için değil. )))
Ama burada katılmıyorum, sayıların ne kadar net çalıştığını gördüğünüzde, o analizleri hatırlıyorsunuz ve soyut algının sonucundan başka bir şey olmayan kolektif zihnin çalışmasını görüyorsunuz.
Unutmayın ki onlara analiz öğretilir ve onu kullanmadıklarını varsaysak bile, o zaman bir eğitim kurumunda dövülmüş bilgi kendini hissettirir ...
Hayır, yüzde 50 orada kokmuyor)
Sihir de öğretilir ve çok daha fazlası SSS)))))
Şimdi, bana bu tabloyu nasıl okuyacağımı söyleseydin, belki şaşırırdım!
İki sütun ve iki kelime var. Bunun da çiğnenmesi gerekiyor mu?
Peki, onlara göre Haziran ayındaki %50 aylık oynaklığı nasıl belirleyeceğimi anlamıyorum.
Neden tanımlasın?
Büyüme için yer olup olmadığını öğrenmeye karar veriyorum :)
Açıkça söylediğim gibi - böyle bir stok yok)