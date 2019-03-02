FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1916

Robot kapandı ve şimdilik pozdayım...
 
-Aleks- :
Evet, belki bugün sadece 1.563'ten satın alacağım
Teşekkür ederim)
 
stranger :
Rica ederim! Funtik'in gücüne gerçekten hiç inanç yok mu?

 
-Aleks- :

Henüz değil. )
 
-Aleks- :

Peki, bu taraftan nasıl sığmadığını bilmiyorum, yarın bir mağazada bazı ürünlerin daha fazla veya daha az maliyetli olacağına inanmak gibi)))) Ama hesaplanabilir, neden inanıp inanmıyorsunuz?)) )
 

Dövüş, aylık oynaklığın %50'si içindir.



 
stranger :
Girişimcilerin dürtüleri, politikacıların yanı sıra bir çiftte .... açıklanamaz.
 
-Aleks- :
Gerçek şu ki, girişimcilerin dürtüleri görülebilir, ancak politikacıların dürtüleri… Xs bir sonraki anda ne atılacak..? Evet, ne atılacak ve önemli değil - girişimciler tepki gösterecek, göreceğiz))
 
Daniil Stolnikov :
Aynen öyle, üzülmemeliyiz, sakinleşelim :)
 
-Aleks- :

Dövüş, aylık oynaklığın %50'si içindir.

Piyasalardaki mücadele her zaman para için olur, bazı soyutlamalar için değil. )))
