FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2023
Dün euro alıcıları sayesinde memnun kaldım ve bugünün düşünceleri de sevindirici. Teşekkürler)))))
Boşuna ... komik, ama ben basit bir makine üzerinde çalışıyorum ve makineler çalışmıyor dedikleri zaman gülümsüyorum. Bu, "+", "-", "/", "*", "^" ve diğerlerinin çalışmadığı şeydir. Aynı şey Fibonacci için de söylenebilir - finans dünyasına ilgi ancak işe yarayabilir - saçma!
herhangi bir enstrümanı kullanabilmeniz gerekir - ve bir teneke kutuda çalabilirsiniz))
Söyleyebileceğim tek şey, iyi bir büyüme ile euroyu satmanız ve kar elde etmenizdir.
MT'deki fiyat tablosunun "finansal dünya" ile ne ilgisi var?))))))
Dönem için ortalama fiyat komik bile değil.
evet hatta şu an satabilirsin ve 17'sinin sonunda 07-0.8 olacak ve işlem sonunda terminali açacaksın.
açamazsınız - TP seti ve duman
Pekala, saçmalık. Ah.
sıkıcı...
hoca koşsa bile