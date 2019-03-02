FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2023

Yeni yorum
 
stranger :
Dün euro alıcıları sayesinde memnun kaldım ve bugünün düşünceleri de sevindirici. Teşekkürler)))))
Söyleyebileceğim tek şey, herhangi bir iyi büyüme ile euroyu satmanız ve kar elde etmenizdir.
 
-Aleks- :
Boşuna ... komik, ama ben basit bir makine üzerinde çalışıyorum ve makineler çalışmıyor dedikleri zaman gülümsüyorum. Bu, "+", "-", "/", "*", "^" ve diğerlerinin çalışmadığı şeydir. Aynı şey Fibonacci için de söylenebilir - finans dünyasına ilgi ancak işe yarayabilir - saçma!
Fibonacci - kural!!! Maşa - zürafa Rafik
herhangi bir enstrümanı kullanabilmeniz gerekir - ve bir teneke kutuda çalabilirsiniz))
 
donHenaro :
evet hatta şu an satabilirsin ve 17'sinin sonunda 07-0.8 olacak ve işlem sonunda terminali açacaksın.
 
-Aleks- :
MT'deki fiyat tablosunun "finansal dünya" ile ne ilgisi var?))))))

Dönem için ortalama fiyat komik bile değil.

 
new-rena :
açamazsınız - TP seti ve duman
 
Daniil Stolnikov :
0.7 veya 0.8? aç ve her şeyi. ve sigara içmek zorunda değilsiniz)
 
Pekala, saçmalık. Ah.
 
stranger :
Pekala, saçmalık. Ah.
İnsanlar iş konuşur ve sen saçmalıyorsun))
 
Nasıl gelirsem geleyim, sen her zaman buradasın. Burada mı yaşıyorsun?)
 
Uh-huh - yaşıyoruz, ekmek çiğniyoruz))

sıkıcı...

hoca koşsa bile
