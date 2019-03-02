FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2016
burada deltaları sayıyoruz - katılın ;)
Yakın-aç veya yakın-gecikme1 kapanış = fiyat artışları...
Her şey doğru. İstekleri ve teklifleri kullanırsınız... talep ve teklif hacimlerini kullanırsınız...
Kapat, aç - neden ne? Hangi süre için? daha kesin formül?
lagclose nedir?
daha spesifik olabilir misin?
sözde kusur aramayın) sadece yemek kalır, gerisi yapılır. Herkesin kendi yolunda net talimatlar vermesi olası değildir, ancak ilke aynıdır.
Peki handikap ve gelecek arasındaki fark ne cehennemde? Ve ne bildirebilir? Delta, yanlış olsun - piyasada kimin daha fazla olduğu hakkında bir fikir verir.
ZY Bence, buradaki isim uygunsuz - delta)) Yine de - "fark ne ki"))
ve iyi, bu en saf haliyle CD'dir))
Ve o CD'de ne izliyorsun? Anahtar deliğinden geçen bir film mi? Çok bilgilendirici)))
ne kullanacağım benim için hala bir muamma
Ben şahsen - hiçbir şey)) bu yüzden genel gelişme hakkında bilgi sahibi oldum. ))
ne kullanacağım benim için hala bir muamma
beyni zayıf, ağzıyla çalışıyor - © Bonch bru Bonch