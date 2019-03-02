FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 898
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden çok değil?
Neden çok değil?
ve tam tersi - altınla büyüyün:
İngiltere'deki ana karteller, iflas edeceklerini sanmıyorum)))) - saf spekülasyon, poundun kendisi harika! (şimdi kısa düzeltme ve ....)
O zaman altın büyümeye nasıl karar verecek?
borçlar en üstte:
Onların temel politikalarına girmiyorum. Bir çiftte altın ile poundun iyi gittiğini fark ettim.
borçlar en üstte:
sloganı))))) ( depo yeter mi - troleybüs dönsün diye depo böyle olmalı!)
garip bir nesne - ya orada ya da hemen gitti ...
Kanada yükselişini tamamladı - 1.1880))))
şimdi bakılacak bir şey yok...
daha ilginç ya da kivi ena fuck