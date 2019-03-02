FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 884

Ishim :
Trollük yapmak için önceden yapılandırıldın - sana uzun zamandır hiçbir şey yazmadım. (Hastanın iyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyorum)
Yani burada Öğretmenin en sevdiği sporu trollemeliyiz))))
 
stranger :

O halde bana yaz, ben de Hikmetinden bir damla istiyorum ey Öğretmen)))

Keşke mantıklı olsaydı :)

yazdıklarınızda ciltler yoksa, bu sizin tarafınızdan ciddiye alınmaz - hadi eğlenelim!
tol64 :
Henüz bir şey anlamadın. ))
yaz, şimdilik yaz. Ben zaten hazırım. o zaman anlayacaksınız ki, önümüzdeki gün için bile bir tahmin aslında mümkün değil. fiyat istediğiniz yere gitmeyecek. Ayrıca neden ve nereye gittiğini de anlayacaksınız. fiyatın mevcut değeri orada ve bakiye bitti. sonra yeni bir denge.
 
stranger :
Yani burada Öğretmenin en sevdiği sporu trollemeliyiz))))
Bir şekilde sakinim, zashol - ushol
 
Ishim :

Profesyonel ağım ilgimi çekti .... Bunu Alplerde yapmak zorunda kaldım ..... yap)





teşekkür etmek !
 
Ama sen ve pazarda büyükanneler gibi sohbet ediyorsunuz.
tuma88 :

Profesyonel ağım ilgimi çekti .... Bunu Alplerde yapmak zorunda kaldım ..... yap)





teşekkür etmek !
4ke'de Duc ortaya çıktı))))), son noktanın bununla hiçbir ilgisi yok - tahminler hafta sonu yapılır.
 
_new-rena :
yaz, şimdilik yaz. Ben zaten hazırım. o zaman anlayacaksınız ki, önümüzdeki gün için bile bir tahmin aslında mümkün değil.
Şu anda ne yaptığım ve ne yazdığım hakkında hiçbir şey söylemedim, bu yüzden düşünceniz anlamsız. )))
 
Ishim :
Bir şekilde sakinim, zashol - ushol
Peki Çin hakkında ne çıkardın?)) Mütevazı olma Sensei))))
