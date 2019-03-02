FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1749
Forum çöplüğe döndü.
Bazıları oturup hedefler ve tahminler için yalvarır.
İkincisi oturur ve sonuçtan sonra ortaya çıkan hedefleri ortaya koyar.
İlk tavsiye: Evinizi başkalarının anlaşmaları üzerine inşa edemezsiniz.
İkinci soruya: POZİTİF sonuçların olgu sonrası ilanı, şubenin diğer kullanıcılarının zamanında ellerinde dövüldüğü işeme işleminden nasıl farklıdır?
Anladım ikincisi ben miyim??? =)
Evet sadece numara verince teşekkür etmiyorlar ama vermeyince her şeyi ben icat ediyorum diyorlar =) Yoruldum.
Durumu ısıtmamak için ilerlemeye karar verdim ve kendimi gelişimde sınırlamadım.
düşünmek için burada
Evra'ya günlük çubuklar çekiliyor, boğalara zarar verecekler, amaç şimdilik 0792'yi azaltmak, sonra 0374 ...
sigara içiyorum yani...
dolar daha yukarıyı hedefliyor.
peki, dolar n1 resmi
güzel ama anlaşılmaz. .((
Deniz dalgası
Deniz dalgası
Tahtayı unutma, asıl şey.
Bir pound al....
"ve Baba Yaga karşı"
5295 satmak
Bir pound al....
Ana şey, planlanandan dikkati dağıtmamaktır.
Yani ekranda belirsiz görünüyorsunuz - trendde bir değişiklik gibi görünüyor ...
hayır tahtaya oturup devamını bekliyor yani başlıyor (tekrar itti, kalkmam gerek ;)))
aldatabilirler, çok şey baxi'ye bağlıdır.
işte indeks n1