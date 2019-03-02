FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1750

Konstantin :

hayır tahtaya oturup devamını bekliyor yani başlıyor (tekrar itti, kalkmam gerek ;)))

aldatabilirler, çok şey baxi'ye bağlıdır.

işte indeks n1

Bu dizini kim ve hangi biletle yayınlıyor?
 
GBPLFX

onlar. bir sepet mazher (tam boyutta, yani pazarlık katsayıları olmadan)

Hala bir frank olmadan sayıyorum,

.

 
Yandex'de aramaya bile çalıştım ve Kiril dilinde okursanız lanetin ortaya çıktığını fark ettim ....

Böyle bir grafiği çevrimiçi olarak nerede görebilirim?

 
terminalde çevrimiçi görünüm)) lightforexA

dolar gibi görünüyor

tuts

(frangı hariç tuttum, kivi ekledim).

 
Teşekkürler, formülün faydasını takdir ediyorum.
 
Olası bir geri tepme, dikkatli olun... Olası bir geri tepme, dikkatli olun...
 
düşüş trendi 5180 bugün tamamlanacak gibi görünüyor...


 
Gelelim ticaret dengesine ...
 
hareket halindeyken dağlardaki alıntıların durmasıyla nasıl başa çıkacağımı söylemek daha iyi, bu gün tekrar ve pound ve her şey kilitleniyor ...

teknik destekte her şey yolunda ve yolunda, ancak alıntılar duruyor ve terminal kilitleniyor ... (Bunu onlarla uzun zamandır görmedim)

ve şimdi terminale hiç erişim yok, aptalca hiçbir şey açılmıyor ..., sorun onlarla ...

 
Ayarlarda (çubuk sayısı) geçmiş derinliğini azaltmayı deneyin.
