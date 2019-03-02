FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1750
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hayır tahtaya oturup devamını bekliyor yani başlıyor (tekrar itti, kalkmam gerek ;)))
aldatabilirler, çok şey baxi'ye bağlıdır.
işte indeks n1
Bu dizini kim ve hangi biletle yayınlıyor?
GBPLFX
onlar. bir sepet mazher (tam boyutta, yani pazarlık katsayıları olmadan)
Hala bir frank olmadan sayıyorum,
.
GBPLFX
onlar. bir sepet mazher (tam boyutta, yani pazarlık katsayıları olmadan)
Hala bir frank olmadan sayıyorum,
.
Yandex'de aramaya bile çalıştım ve Kiril dilinde okursanız lanetin ortaya çıktığını fark ettim ....
Böyle bir grafiği çevrimiçi olarak nerede görebilirim?
Yandex'de aramaya bile çalıştım ve Kiril dilinde okursanız lanetin ortaya çıktığını fark ettim ....
Böyle bir grafiği çevrimiçi olarak nerede görebilirim?
terminalde çevrimiçi görünüm)) lightforexA
dolar gibi görünüyor
tuts
(frangı hariç tuttum, kivi ekledim).
çevrimiçi terminale bakıyorum)) lightforexA
dolar gibi görünüyor
tuts
(frangı hariç tuttum, kivi ekledim).
Olası bir geri tepme, dikkatli olun...
düşüş trendi 5180 bugün tamamlanacak gibi görünüyor...
düşüş trendi 5180 bugün tamamlanacak gibi görünüyor...
Gelelim ticaret dengesine ...
hareket halindeyken dağlardaki alıntıların durmasıyla nasıl başa çıkacağımı söylemek daha iyi, bu gün tekrar ve pound ve her şey kilitleniyor ...
teknik destekte her şey yolunda ve yolunda, ancak alıntılar duruyor ve terminal kilitleniyor ... (Bunu onlarla uzun zamandır görmedim)
ve şimdi terminale hiç erişim yok, aptalca hiçbir şey açılmıyor ..., sorun onlarla ...