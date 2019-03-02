FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 875
Benim açımdan şematik hareket
büyük olasılıkla hiçbir yerde ticaret yapmıyor (evet, burada çok az insan ticaret yapıyor) ve sadece ne tür bir Kolyan bir selmag'dan sigara içmesini isterse ...
))))))
++++
Sana bunun için saygı duyuyorum, durumu derinlemesine anlaman ve tahmin etmen için! Nostradamus dinleniyor) Yine sözüm yok +++
Adı ilginç dedi ve sonra burada akıllı olmaya başladın) Baktım, iyi, bunun gibi bir şey)
Geçen haftaki ekran görüntümü neden çalıyorsun...
downzz hayır! (veya o zaman bile tamamen aşağı) ve böylece bizim ve sizin için ortaya çıkıyor - 0'da loy'larda sıkışmış satıcılar düzeltecek.
Başka vizyonum yok.. Bu olmazsa benim açımdan birkaç gün aşağıda takılıp kalırlar ama bunun bir anlamı yok (Bana göre Japonlar piyasaya para)
Ve bir marjla geleceğiz! (Yapı'yı sadeliği ve anlaşılırlığı nedeniyle seviyorum)
tahminlere bakın - şimdi etkili dönem başladı! http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-16
))))))
++++
bu yüzden beni de trolledi)))) (ne tahminler - medyumlar savaşı - gelecek hafta!)
Bizim neyimiz var
1) giriş +, ara sınav, final yok... 57 olsun.
2) yeni bir anlaşma - bekliyoruz! -
Ne parası, 1 anlaşma, aklını mı kaçırdın? bunun üzerine bir şeyler inşa etmek için .... (şimdi bayanlar, akordeonlar o zaman görünüyor, ama ya size başka bir şey göstermezlerse?)
Bir nedir, 4, 5012, 5213, 5346 ve 5348) Yeter.
Genel olarak, evet, sizin dışınızda kimse burada işlem yapmıyor)))
downzz hayır! (veya o zaman bile tamamen aşağı) ve böylece bizim ve sizin için ortaya çıkıyor - 0'da loy'larda sıkışmış satıcılar düzeltecek.
Bu yüzden ya-ya da var, ama sadece ben varım)))
Geçen haftaki ekran görüntümü neden çalıyorsun...
Geçen hafta 5555'in üzerinde değildim)
pazar ve hafta sonları nefes alır: