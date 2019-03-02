FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1751
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hayır tahtaya oturup devamını bekliyor yani başlıyor (tekrar itti, kalkmam gerek ;)))
aldatabilirler, çok şey baxi'ye bağlıdır.
işte indeks n1
Merhaba !
Euro/USD için bir tahmin var mı?
Veya dizinin bir resmini veya başka bir şeyi gösterin.
Teşekkür ederim!
Ayarlarda (çubuk sayısı) geçmiş derinliğini azaltmayı deneyin.
Bence bu bir hareket meselesi... ticaret yapmama izin vermiyorlar...
cehennem, aydaki alıntıları durdurduktan sonra hemen onlara gideceksiniz:
hareket halindeyken dağlardaki alıntıların durmasıyla nasıl başa çıkacağımı söylemek daha iyi, bu gün tekrar ve pound ve her şey kilitleniyor ...
teknik destekte her şey yolunda ve yolunda, ancak alıntılar duruyor ve terminal kilitleniyor ... (Bunu onlarla uzun zamandır görmedim)
ve şimdi terminale hiç erişim yok, aptalca hiçbir şey açılmıyor ..., sorun onlarla ...
Ben de sürekli mastürbasyon yaparsam (Yerel ağ bağlantısını etkinleştir / devre dışı bırak) - terminal bir sistem hatası veya Genel bir arıza verebilir. Canlandırmak için "Sunucuları yeniden tara" yı tıklıyorum.
Her nasılsa terminal böyle yazıyor.
Bence bu bir terminal sorunu.
Teşekkür ederim!
Anladım ikincisi ben miyim??? =)
Evet sadece numara verince teşekkür etmiyorlar ama vermeyince her şeyi ben icat ediyorum diyorlar =) Yoruldum.
Durumu ısıtmamak için ilerlemeye karar verdim ve kendimi gelişimde sınırlamadım.
İyi ki varsın! .... demiyorlar...
Teşekkür ederim!
İyi ki varsın! .... demiyorlar...
Teşekkür ederim!
Merhaba !
Euro/USD için bir tahmin var mı?
Veya dizinin bir resmini veya başka bir şeyi gösterin.
Teşekkür ederim!
Anladım ikincisi ben miyim??? =)
Evet sadece numara verince teşekkür etmiyorlar ama vermeyince her şeyi ben icat ediyorum diyorlar =) Yoruldum.
Durumu ısıtmamak için ilerlemeye karar verdim ve kendimi gelişimde sınırlamadım.
Efsane, kime neyi kanıtlayacaksın?
Garip, ben, Eidler ve bir yıldan fazla bir süredir bu partiye katılan birçok kişi? Ve biz çok iyi biliyoruz. Ve diğerleri hala diyecek - photoshop ve nipet.
İşte sana sormak istediğim şey buydu. Yen'de bir yıl veya daha önceydiniz Gün içi depo N kat arttı. O konuyu neden kaldırdın?
Sen kuralın harika bir istisnasısın. İlginç bir şekilde, gerçek dünyada her cümleden sonra "Teşekkür ederim!" de diyorsunuz. ? )))
Anatoly, en azından beraber bira içmedik... Bana “sen” diye hitap etseler daha rahat ederdim.
Pekala, konuşmaya çalışıyorum.
Belki bundan bile dünya pozitif/yeterli insanlarla dolacaktır.
Teşekkür ederim!
...
Belki bundan bile dünya pozitif/yeterli insanlarla dolacaktır.
Teşekkür ederim!
Efsane, kime neyi kanıtlayacaksın?
Garip, ben, Eidler ve bir yıldan fazla bir süredir bu partiye katılan birçok kişi? Ve biz çok iyi biliyoruz. Ve diğerleri hala diyecek - photoshop ve nipet.
İşte sana sormak istediğim şey buydu. Yen'de bir yıl veya daha önceydiniz Gün içi depo N kat arttı. O konuyu neden kaldırdın?
neden vazgeçtim =) Yeni bir strateji geliştiriyordum.
Şimdi böyle bir temel yok ama hedefim uzun vadeli alındı.