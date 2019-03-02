FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1748

Roman Busarov :

İ? =) Dolara karşı işlem yapmanın gerekli olduğunu biliyordum =)

böl ve impera

ve dolar ne kadar düşer? yoksa hepsi mi?
 
Zogman :
Tahminlerde bulunmaz, ancak gerçeklerden sonra sözde sohbetten gelen resimlerle ...
[Silindi]  

bir çarpışmada aranıza girin, arzu yok.

duman =) Birden fazla seviye demeyeceğim.

çeyrek boyunca rakamlarla dile getirilen tüm tahminler gerçekleşti. Sigara içmek.

 
Roman Busarov :

Sigara içtiğimizde - ne yapmalı? )))
[Silindi]  
artikul :
şimdi kesinlikle sigara iç =)

 
Roman Busarov :
belki dur...
 

dolar daha yukarıyı hedefliyor.

peki, dolar n1 resmi

güzel ama anlaşılmaz. .((

[Silindi]  
GoVegas :
birçok seçenek =)
 

Forum çöplüğe döndü.

Bazıları oturup hedefler ve tahminler için yalvarır.

İkincisi oturur ve sonuçtan sonra ortaya çıkan hedefleri ortaya koyar.

İlk tavsiye: Evinizi başkalarının anlaşmaları üzerine inşa edemezsiniz.

İkinci soruya: POZİTİF sonuçların olgu sonrası ilanı, şubenin diğer kullanıcılarının zamanında ellerinde dövüldüğü işeme işleminden nasıl farklıdır?

 
lactone :

Forum çöplüğe döndü.

Hani resim? ;))
