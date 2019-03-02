FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1748
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İ? =) Dolara karşı işlem yapmanın gerekli olduğunu biliyordum =)
böl ve impera
ve dolar ne kadar düşer? yoksa hepsi mi?
bir çarpışmada aranıza girin, arzu yok.
duman =) Birden fazla seviye demeyeceğim.
çeyrek boyunca rakamlarla dile getirilen tüm tahminler gerçekleşti. Sigara içmek.
bir çarpışmada aranıza girin, arzu yok.
duman =) Birden fazla seviye demeyeceğim.
çeyrek boyunca rakamlarla dile getirilen tüm tahminler gerçekleşti. Sigara içmek.
Sigara içtiğimizde - ne yapmalı? )))
yine sigara =)
şimdi kesinlikle sigara iç =)
yine sigara =)
dolar daha yukarıyı hedefliyor.
peki, dolar n1 resmi
güzel ama anlaşılmaz. .((
belki dur...
Forum çöplüğe döndü.
Bazıları oturup hedefler ve tahminler için yalvarır.
İkincisi oturur ve sonuçtan sonra ortaya çıkan hedefleri ortaya koyar.
İlk tavsiye: Evinizi başkalarının anlaşmaları üzerine inşa edemezsiniz.
İkinci soruya: POZİTİF sonuçların olgu sonrası ilanı, şubenin diğer kullanıcılarının zamanında ellerinde dövüldüğü işeme işleminden nasıl farklıdır?
Forum çöplüğe döndü.
Bazıları oturup hedefler ve tahminler için yalvarır.
İkincisi oturur ve sonuçtan sonra ortaya çıkan hedefleri ortaya koyar.
İlk tavsiye: Evinizi başkalarının anlaşmaları üzerine inşa edemezsiniz.
İkinci soruya: POZİTİF sonuçların olgu sonrası ilanı, şubenin diğer kullanıcılarının zamanında ellerinde dövüldüğü işeme işleminden nasıl farklıdır?