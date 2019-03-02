FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 873
Ve henüz olmamış olanı nasıl analiz edebilirsiniz? Bu yüzden söylemiyor. )))
Öğretmen geleceği görür ve bizimle fakir alay eder)))
En çok da bu geleceği günde üç kez ve her seferinde farklı bir şekilde gördüğünde hoşuma gidiyor.
buna sahip değil, buna prognoz denir. (fenerden 57 çıktı)
İşte haklısın - söylemeyeceğim))))
Onlara 2 + 2 = 4 gibi temelleri söyledim, ancak birkaç saat sonra tekrar ikililer değişse ne kadar olacağını sordular))))
buna sahip değil, buna prognoz denir. (fenerden 57 çıktı)
Neden bir fenerden? Vizyonunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. Senin aksine. Şuraya çevir, buraya vur. )))
Kolyan'ı tanıyor musun? İşte bulduğum şey - "Kolyan'dan İzleme", kulağa evet mi geliyor, yoksa "Kolyan'dan PAMM" mı? )))
TA-dah)))
04.02.2015
Sana söyleyebilirim - tahmin ettim. (peki, bir alım-satım hacmi vardı - eğer düşerse, aynı şeyi denemek mümkün olurdu)