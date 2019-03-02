FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 873

tol64 :
Ve henüz olmamış olanı nasıl analiz edebilirsiniz? Bu yüzden söylemiyor. )))

Öğretmen geleceği görür ve bizimle fakir alay eder)))

En çok da bu geleceği günde üç kez ve her seferinde farklı bir şekilde gördüğünde hoşuma gidiyor.

 
tol64 :
buna sahip değil, buna prognoz denir. (fenerden 57 çıktı)
 
Ishim :
Neden bir fenerden? Vizyonunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. Senin aksine. Şuraya çevir, buraya vur. )))
 
stranger :

İşte haklısın - söylemeyeceğim))))

Onlara 2 + 2 = 4 gibi temelleri söyledim, ancak birkaç saat sonra tekrar ikililer değişse ne kadar olacağını sordular))))

Sana söyleyebilirim - tahmin ettim. (peki, satılan-alınan bir hacim vardı - düşerse, aynı şeyi denemek mümkün olurdu)
Ishim :
Kolyan'ı tanıyor musun? İşte bulduğum şey - "Kolyan'dan İzleme", kulağa evet mi geliyor, yoksa "Kolyan'dan PAMM" mı? )))
 
tol64 :
bir vizyon değil, geçmiş olaylar. (tahmin edilen seviye ile - 1:0 - şimdilik bu kadar)
 
stranger :

Öğretmen geleceği görür ve bizimle fakir alay eder)))

orada bir arıza için saçma sapan konuşma - günün sonu 5 kez değişecek (örneğin, m15 ise)
 
_new-rena :
Kolyan'ı tanıyor musun? İşte bulduğum şey - "Kolyan'dan İzleme", kulağa evet mi geliyor, yoksa "Kolyan'dan PAMM" mı? )))
real ile size tavsiye etmiyorum - bir demo ile başlayın.
 
Ishim :
buna sahip değil, buna prognoz denir. (fenerden 57 çıktı)

TA-dah)))

04.02.2015

 
Ishim :
Sana söyleyebilirim - tahmin ettim. (peki, bir alım-satım hacmi vardı - eğer düşerse, aynı şeyi denemek mümkün olurdu)
Bir aydan fazla süredir deniyorum ve hepiniz tartışıyorsunuz))))
