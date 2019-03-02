FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1747

Zogman :

Bana kişisel olarak hitap etmen gururumu okşadı yaşlı adam.

Bilirsiniz, benim çocukluğumda odada kitaplıklar vardı - her şeyi okumadım ama bazıları bana sadece kapaklarıyla baktı,

ve bir şey hata ayıklandı, bunlardan birinde şunlar yazılıydı:

... Everest'in ilk fatihi,

Tenzig şöyle diyor: "... Everest bana şunu öğretiyor: "Harika ol ve başkalarının harika olmasına yardım et... Büyük ruhu olan bir insan ol! Başkalarının da böyle olmalarına yardım edin!" Büyük Tanrıça Chomolungma'dan (Everest) benim öğrendiğim ve tüm insanların öğrenmesi gereken şey buydu "... "Arkadaşlar bir başarıdan daha az önemli değildir." Ayrıca, ortak çabalar başarının tek anahtarıdır; bencillik insanı küçültür. Ve başka bir ders: "Ne dağlarda ne de başka bir yerde hiç kimse başkalarından kendisinin verdiğinden fazlasını bekleyemez."

Hayat bana sadece kendime güvenmeyi öğretti, uzun süre öğretti, dersimi aldım.
stranger :
Hayat bana sadece kendime güvenmeyi öğretti, uzun süre öğretti, dersimi aldım.
Ya ondalık vermelisin ya da anne babana yardım etmelisin.
 
stranger :
Hayat bana sadece kendime güvenmeyi öğretti, uzun süre öğretti, dersimi aldım.
Farklı yaşam alanlarınız var, dolayısıyla hayata bakışınız farklı. Onun ortamına uyum sağlamanız sizin için daha kolay olacaktır, onun sizinkini jöleleştirmesi değil.
O yücedir!
 
Alexey Busygin :
Farklı yaşam alanlarınız var, dolayısıyla hayata bakışınız farklı. Onun ortamında, ona uyum sağlamak sizin için değil, sizin için daha kolay olacaktır.
Şu anda uyum sağlayacak bir şey yok, ancak daha önce evet, çoğu "uyarlandı")
stranger :
Şu anda uyum sağlayacak bir şey yok, ancak daha önce evet, çoğu "uyarlandı")
Her zaman bir şeyler vardır, burada Yusuf'tan öğrenebilirsin)
 
Vladimir Zubov :
Her zaman bir şeyler vardır, burada Yusuf'tan öğrenebilirsin)
Yusuf'tan öğren, ama cemaate ihtiyacım yok)))
 
stranger :
Şu anda uyum sağlayacak bir şey yok, ancak daha önce evet, çoğu "uyarlandı")
Uyum sağlayacak bir şey olmadığında iyidir, burası bir tür rekreasyon alanıdır. Ancak hayat hareket gerektirir, bu da değişiklikler ve adaptasyonlar anlamına gelir. Aksi takdirde, durgun suda dedikleri gibi, bayat su.
stranger :
Yusuf'tan öğren, ama cemaate ihtiyacım yok)))
Nasıl gereksiz ama LCD OH nasıl?
 
Roman Busarov :

kim sızdırıyor? =) sen? =)

sohbetten...

skype'tan...

cevap vermeyeceğim. benimle sohbet edenler cevap versin...

Cevap vermeyeceğimi bir kez daha söyleyeceğim...


Senin için Öğretmen zamanı! Chatlans ile birlikte!

