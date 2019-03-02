FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1747
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bana kişisel olarak hitap etmen gururumu okşadı yaşlı adam.
Bilirsiniz, benim çocukluğumda odada kitaplıklar vardı - her şeyi okumadım ama bazıları bana sadece kapaklarıyla baktı,
ve bir şey hata ayıklandı, bunlardan birinde şunlar yazılıydı:
... Everest'in ilk fatihi,
Tenzig şöyle diyor: "... Everest bana şunu öğretiyor: "Harika ol ve başkalarının harika olmasına yardım et... Büyük ruhu olan bir insan ol! Başkalarının da böyle olmalarına yardım edin!" Büyük Tanrıça Chomolungma'dan (Everest) benim öğrendiğim ve tüm insanların öğrenmesi gereken şey buydu "... "Arkadaşlar bir başarıdan daha az önemli değildir." Ayrıca, ortak çabalar başarının tek anahtarıdır; bencillik insanı küçültür. Ve başka bir ders: "Ne dağlarda ne de başka bir yerde hiç kimse başkalarından kendisinin verdiğinden fazlasını bekleyemez."
Hayat bana sadece kendime güvenmeyi öğretti, uzun süre öğretti, dersimi aldım.
Hayat bana sadece kendime güvenmeyi öğretti, uzun süre öğretti, dersimi aldım.
Farklı yaşam alanlarınız var, dolayısıyla hayata bakışınız farklı. Onun ortamında, ona uyum sağlamak sizin için değil, sizin için daha kolay olacaktır.
Şu anda uyum sağlayacak bir şey yok, ancak daha önce evet, çoğu "uyarlandı")
Her zaman bir şeyler vardır, burada Yusuf'tan öğrenebilirsin)
Şu anda uyum sağlayacak bir şey yok, ancak daha önce evet, çoğu "uyarlandı")
Yusuf'tan öğren, ama cemaate ihtiyacım yok)))
kim sızdırıyor? =) sen? =)
sohbetten...
skype'tan...
cevap vermeyeceğim. benimle sohbet edenler cevap versin...
Cevap vermeyeceğimi bir kez daha söyleyeceğim...
Senin için Öğretmen zamanı! Chatlans ile birlikte!