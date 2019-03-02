FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1744

tuma88 :
Moderatörlerden beni bir ay aramalarını rica ediyorum.
teşekkür etmek!
Zogman :

peki ya destek? ve oduncu çok erken kapandı - ve en altta bir pound alabilirdi - yoldaşlarına tavsiyede bulunmak için ... lano incir ...

ölüm gibi...

ve işte kadova çubukları (önceden sessizce fısıldadı ...)


ve tüm o ..., bugün yönlendiriyor ...



 
Lesorub :

insanlar yoğun bir şekilde dolar almaya başladılar, duramazsınız))
 
Oleg Tsarkov :
insanlar yoğun bir şekilde dolar almaya başladılar, duramazsınız))

xs kim orada ne yapıyor, ama yakında Evra'yı 1.0374'te (bir sopa borcu) göreceğim ..., 1.0792 belki Cuma'ya kadar ...

ve düzeltme için pound sattı:


 
Asya'daki geri çekilme için hızlı büyüme mi satıyorsunuz?
 
Roman Busarov :

İ? =) Dolara karşı işlem yapmanın gerekli olduğunu biliyordum =)

böl ve impera

Ve sonra sürekli birleştirmek ne?! Öğretmenleri dinliyor musun?
 
Daniil Stolnikov :
Güzel göz! ;)
Dmitry Chepik :
Ve sonra sürekli birleştirmek ne?! Öğretmenleri dinliyor musun?
kim sızdırıyor? =) sen? =)
 
-Aleks- :
Asya'daki geri çekilme için hızlı büyüme mi satıyorsunuz?
Hala yeterince satın almadığınızı düşünüyorsanız, daha fazla satış yapın)
 
stranger :
Hala yeterince satın almadığınızı düşünüyorsanız, daha fazla satış yapın)
audu tp nerede olacaksın?
