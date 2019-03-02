FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1745
Söyle bana amca, Yahudi nereye kadar düşer ? bana şimdi söyle, görüşte değil) ya da yapma ... o zaman, o zaman Cuma günü ne biliyordun)
audu tp nerede olacaksın?
söyle amca, yahudi nereye kadar düşer? bana şimdi söyle, görüşte değil) ya da yapma ... o zaman, o zaman Cuma günü ne biliyordun)
söyle amca, yahudi nereye kadar düşer? bana şimdi söyle, görüşte değil) ya da yapma ... o zaman, o zaman Cuma günü ne biliyordun)
cevap vermeyeceğim. Benimle sohbet edenler cevap verecektir.
o zaman dürüst ol ve sonradan her şeyi bildiğini söyleme - bunlar ucuz gösteriler - ve tabii ki haklı olduğunu söyleme
Cevap vermeyeceğimi bir kez daha söylüyorum. İnsanlardan ekran görüntüsü vermelerini isteyeceğim. ve işe yarayan seviyelerle sohbetten bir kırpma.
bunun gibi
veya günlük trendin bir devam noktası
2 piplik bir eksiğim var.
Zogman, senin için bir şey yolunda gitmiyorsa veya bir şeyi anlamıyorsun, o zaman sebep her zaman sadece sende.
Bana kişisel olarak hitap etmen gururumu okşadı yaşlı adam.
Bilirsiniz, benim çocukluğumda odada kitaplıklar vardı - her şeyi okumadım ama bazıları bana sadece kapaklarıyla baktı,
ve bir şey hata ayıklandı, bunlardan birinde şunlar yazılıydı:
... Everest'in ilk fatihi,
Tenzig şöyle diyor: "... Everest bana şunu öğretiyor: "Harika ol ve başkalarının harika olmasına yardım et... Büyük ruhu olan bir insan ol! Başkalarının da böyle olmalarına yardım edin!" Büyük Tanrıça Chomolungma'dan (Everest) benim öğrendiğim ve tüm insanların öğrenmesi gereken şey buydu "... "Arkadaşlar bir başarıdan daha az önemli değildir." Ayrıca, ortak çabalar başarının tek anahtarıdır; bencillik insanı küçültür. Ve başka bir ders: "Ne dağlarda ne de başka bir yerde hiç kimse başkalarından kendisinin verdiğinden fazlasını bekleyemez."
geri gelmek istiyorum...
ve terminal tekrar asılmaya başladı (harekete ...)
işte anahtar kelimeler. burada bir ay boyunca neyi nerede izleyeceğinizi, nasıl sigara içeceğinizi vs. anlatıyorlar... (evet zaten bir ay bile değil ama muhtemelen 2 senedir kesin) her dalda 1 kere değil aynı linkler var . ama bir freebie istiyorsanız, bu olmayacak. Ne ben, ne eski, ne de sadece birkaç kişi, belirli sonuçları kendiniz oluşturma ilkesini anlamayı öğrenene kadar bu konuyu sizin için çiğnemeyeceğiz.
İhtiyar için tırmanması ve nüfuz etmesi yeterliydi. Ama kendisi tırmandı ve neyin neyle ve ne için olduğunu sormadı. Konuyu yarım yıl inceledi (kendi başının çaresine baktı)