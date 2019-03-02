FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 872

Yeni yorum
 
stranger :

Vasya, mağazaya gelirseniz ve bir kalabalık varsa, ancak votka yoksa, bu bir dengesizliktir ve sonra sahnede mm belirir - büyükanne noktadadır ve talebi fiyatından karşılar)) ))

Her şeyi onlar için raflara koydum, ama oradan her şeyi döktüler, bir yığın halinde karıştırdılar ve karıştırdılar)

yani sabit bir denge ile yazdım yönü görünmüyor. (bir şeyden şüpheleniyorlar)
 
Ishim :
yani sabit bir denge ile yazdığım yön görünmüyor. (bir şeyden şüpheleniyorlar)
Sadece değişmiyor.
 
stranger :
Sadece değişmiyor.
öyleyse söyle onlara! (ve ihtiyacım yok)))) )
 
Ishim :
öyleyse söyle onlara! (ve ihtiyacım yok)))) )
Ve kim bana ne olduğunu sordu?)
 
stranger :
Ve kim bana ne olduğunu sordu?)
Sana neden şubelerine (şöhret için) gittiğimi sordum ve sen de onlar gibi bana kilonun dengesini anlatıyorsun. Bu arada, önümüzdeki hafta için bir tahmin var - gidin ve bakın! ve bana konunun ne kadar ilginç olduğunu söyle (bir pounda gerek yok!)
 
Ishim :
Sana neden şubelerine (şöhret için) gittiğimi sordum ve sen de onlar gibi bana kilonun dengesini anlatıyorsun. Bu arada, önümüzdeki hafta için bir tahmin var - gidin ve bakın! ve bana konunun ne kadar ilginç olduğunu söyle (bir pounda gerek yok!)

İsmi ilginç dedi ve sonra burada zeki olmaya başladın) Baktım, şey, bunun gibi bir şey)

 
stranger :
Dedi ki - isim ilginçti ve sonra burada zeki olmaya başladın)
bu yüzden gelecekteki hareketin kendisinin analizi hakkında hiçbir şey söylemiyorsunuz ((((
 
Ishim :
bu yüzden gelecekteki hareketin kendisinin analizi hakkında hiçbir şey söylemiyorsunuz ((((

İşte haklısın - söylemeyeceğim))))

Onlara 2 + 2 = 4 gibi temelleri söyledim, ancak birkaç saat sonra tekrar ikililer değişse ne kadar olacağını sordular))))

 
Ishim :
bu yüzden gelecekteki hareketin kendisinin analizi hakkında hiçbir şey söylemiyorsunuz ((((
Ve henüz olmamış olanı nasıl analiz edebilirsiniz? Bu yüzden söylemiyor. )))
 

Daha doğrusu şöyle:

1...865866867868869870871872873874875876877878879...2119
Yeni yorum