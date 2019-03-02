FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1743
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
şimdi kendinle çelişiyorsun
İ? =) Dolara karşı işlem yapmanın gerekli olduğunu biliyordum =)
böl ve impera
Bizim forumda bile fiyat düştüğünde onlara taraf aktif oluyor. Anna Karenina Öğretmen başkanlığında)))
Euro domuzunu zihinsel olarak 1.15 olarak işaretleyeceğim.
teşekkür etmek!
Euro domuzunu zihinsel olarak 1.15 olarak işaretleyeceğim.
teşekkür etmek!
ve söyleme
kapa çeneni, kapa çeneni...
kapa çeneni, kapa çeneni...
İ? =) Dolara karşı işlem yapmanın gerekli olduğunu biliyordum =)
böl ve impera
Bir buçuk ya da iki yıl.
burada seni yenecek kimse yok.
https://www.youtube.com/watch?v=QBgmacoOWus
Sevgili baba, bu yüzden hizmeti terk ettin)))
kapa çeneni, kapa çeneni...
biraz da var.. =)
teşekkür etmek!
Moderatörlerden beni bir ay aramalarını rica ediyorum.
teşekkür etmek!
"Lütfen" kelimesi yerine biraz farklı kelimeler girin, istek duyulacaktır)
Teşekkür ederim)