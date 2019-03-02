FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1743

Daniil Stolnikov :
şimdi kendinle çelişiyorsun

İ? =) Dolara karşı işlem yapmanın gerekli olduğunu biliyordum =)

böl ve impera

 
stranger :


Bizim forumda bile fiyat düştüğünde onlara taraf aktif oluyor. Anna Karenina Öğretmen başkanlığında)))



Euro domuzunu zihinsel olarak 1.15 olarak işaretleyeceğim.

teşekkür etmek!
 
tuma88 :

Euro domuzunu zihinsel olarak 1.15 olarak işaretleyeceğim.

teşekkür etmek!
rüyalarında o orada
 
Roman Busarov :

ve söyleme

kapa çeneni, kapa çeneni...


 
Lesorub :

kapa çeneni, kapa çeneni...


birkaç sıfır boyadım
 
Roman Busarov :

İ? =) Dolara karşı işlem yapmanın gerekli olduğunu biliyordum =)

böl ve impera

Bir buçuk ya da iki yıl.

güneş :

burada seni yenecek kimse yok.

https://www.youtube.com/watch?v=QBgmacoOWus

Sevgili baba, bu yüzden hizmeti terk ettin)))

Lesorub :

kapa çeneni, kapa çeneni...


biraz da var.. =)
 
Roman Busarov :
biraz da var.. =)
bom satmak geri tepmeler hareket ettiğinde?
 
Moderatörlerden beni bir ay aramalarını rica ediyorum.
teşekkür etmek!
 
tuma88 :
Moderatörlerden beni bir ay aramalarını rica ediyorum.
teşekkür etmek!

"Lütfen" kelimesi yerine biraz farklı kelimeler girin, istek duyulacaktır)

Teşekkür ederim)

