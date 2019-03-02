FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1742

Roman Busarov :
hayır =) konuşalım =))))
Onlar için hiçbir şey yemeyeceğim. Audi, dediği gibi dün gece satın aldı.
Zogman :
Gandalf'ı kapağa koyarsan iyi satar)
Lennivistler tarafından sizin için okunamaz =) programlı olarak bir araya getirmek kesinlikle harika olsa da =)
stranger :
Burada hiçbir şey yemeyeceğim.
eski, meşgul olma =) onlara uzay gemilerinin tiyatromuzun genişliklerini nasıl sürdüğünü anlatsan iyi olur =)
 
Burada ne yapıyorsun? )) Amers paralarını biraz düşürdü, mutlusun diye - perçemler karıştı :-D Yine normale dönecek))
Daniil Stolnikov :
görev kar elde etmek, grafiklere bakmak değil =) Cuma günü uçuş yukarı çıktı. alıcılar pozisyonlarından vazgeçmedi ve köylüler mümkün olduğunca yaklaştı. Cuma günü fark 100'den fazlaysa, bugün zaten 30 pipten az. ve 2 günde 70 pip zorlayan herkes atıldı. klasik =) (bu İbranicedir)

pound tarafından, köylülerin sonunda bisikletçilerden daha düşük olduğu ortaya çıktı

kadık, biniciler köylülerden daha yüksek

Audi'ye göre, Perşembe gününden beri tarafsızlık bölgesine itilmediler.

 
Roman Busarov :

Merak ediyorum, herhangi bir grafiğe veya sayıya rağmen nasılsın ya da görevini başka ne yapmayı başarıyorsun? )) Orada neyin belirtildiğini bilmiyorum - bir gerçek bir gerçektir - orada Arabistan'da bir şey oldu - petrol sıçradı, başka bir şey ... genel olarak, yine de oranı artıracaklarını söylüyorlar. Bunların hepsi kısa bir süre için - kaotik bir sıçrama))
 

Orada bir şey bırakan umurumda değil.

Daniil Stolnikov :
güzel bir ifade var. Kazalar tesadüf değildir...
 
stranger :

Orada bir şey bırakan umurumda değil.

gençler pantolonunu indirdi - bir şaplak olacak :-D Oranı yükseltmeyi planlamadılar, bu yüzden büyüdü. Bekleniyordu. Daha aşağı gidecek. Tekerlek dürtmelerinde sadece baksik çubukları
 
Roman Busarov :
güzel bir ifade var. Kazalar tesadüf değildir...
şimdi kendinle çelişiyorsun
