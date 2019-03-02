FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1742
hayır =) konuşalım =))))
Gandalf'ı kapağa koyarsan iyi satar)
Burada hiçbir şey yemeyeceğim.
Burada ne yapıyorsun? )) Amers paralarını biraz düşürdü, mutlusun diye - perçemler karıştı :-D Yine normale dönecek))
görev kar elde etmek, grafiklere bakmak değil =) Cuma günü uçuş yukarı çıktı. alıcılar pozisyonlarından vazgeçmedi ve köylüler mümkün olduğunca yaklaştı. Cuma günü fark 100'den fazlaysa, bugün zaten 30 pipten az. ve 2 günde 70 pip zorlayan herkes atıldı. klasik =) (bu İbranicedir)
pound tarafından, köylülerin sonunda bisikletçilerden daha düşük olduğu ortaya çıktı
kadık, biniciler köylülerden daha yüksek
Audi'ye göre, Perşembe gününden beri tarafsızlık bölgesine itilmediler.
Orada bir şey bırakan umurumda değil.
Merak ediyorum, herhangi bir grafiğe veya sayıya rağmen nasılsın ya da görevini başka ne yapmayı başarıyorsun? )) Orada neyin belirtildiğini bilmiyorum - bir gerçek bir gerçektir - orada Arabistan'da bir şey oldu - petrol sıçradı, başka bir şey ... genel olarak, yine de oranı artıracaklarını söylüyorlar. Bunların hepsi kısa bir süre için - kaotik bir sıçrama))
Orada bir şey bırakan umurumda değil.
güzel bir ifade var. Kazalar tesadüf değildir...