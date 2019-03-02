FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1738

Daniil Stolnikov :
ne olur tahmin edemezsin! )) gökyüzüne parmak ;)

iddia etmiyorum

ama Romalılar her şeyi biliyordu...

ne güldün o zaman

 
Zogman :

dün al dedim

Roman'dan açıklamalar duymak ilginç - şu anda piyasada neler oluyor?
 
Zogman :
sabah poundu yenmek gerektiğini söyledi - neden gülüyorlardı?

evet, hayır ... sadece oyra nuno'yu eğitin ...


 
Daniil Stolnikov :
Dün satın almak için söyledim))

Evet, dönüş hattında gol attılar, ancak böyle bir güçle kirişi çektiler ve .... bıraktılar. )))

Zogman :
sabah poundu yenmek gerektiğini söyledi - neden gülüyorlardı?
ve onu yenmenin gerekli olduğunu reddettim ??? =)
Anatoli Kazharski :

peki ya Ekim yok mu? =)
 
Anatoli Kazharski :

peki, abrakadabranın ne anlama geldiğini açıkla

dizlerine merhamet et, senden istiyoruz

o zaman nerede bir bowstring?

 
Roman Busarov :
ve onu yenmenin gerekli olduğunu reddettim ??? =)

alay etti - "zaten kırmızı"

 
schA, muhtemelen en zengin iDLERr ve ... kim Yenya ile birlikte ...
Zogman :

alay etti - "zaten kırmızı"

bu bir inkar mı? =)
