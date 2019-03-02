FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 869
Görüyorsun ya, her şeyi anlıyorsun. Kısacası, benimle daha fazla iletişime geçin - Kolyan))))
Numara. Bir sorununuz var. Sana ne yazdıklarını anlamıyorsun ve kendin ya da başkaları için anlaşılmaz olanı kendin yazıyorsun. Böcekler. Kolyan. )))
Küçük konuşmanız ne hakkında?
Numara. Bir sorununuz var. Sana ne yazdıklarını anlamıyorsun ve kendin ya da başkaları için anlaşılmaz olanı kendin yazıyorsun. Böcekler. Kolyan. )))
Aynen buradaki gibi https://www.mql5.com/en/forum/41067/page16
Ticaretin bütün kurallarının iki üç cümleyle anlatılabileceğini söylüyorsunuz, o yüzden zaten orada bir temel çukuru kazmışlar, ne lan o)))
Sonunda geldi))))
https://www.mql5.com/en/blogs/post/415335
Bunun nedeni Kolya'nın eksik olmasıdır)))
Tüm dünya şimdiden dolara bağımlı hale geldi ama düşmesi bedava değil)) Afrika'da da tefeciler... Yine dolar endeksi yakında vuracak gibi görünüyor.
Borcun ön hesaplanması sorunun yarısıdır ve endeks sürünür - bu zaten bir krizdir.
Çocukluğa düşmek mi? ((((veya mantar açlığı) ((((. (izleme, sinyaller, pamm - peki, en azından bir şey - dans)