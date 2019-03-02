FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1740

Anatoli Kazharski :
Tüm eğlence gürültü olmadan gerçekleşir. )))
Ve bu yanlış cevap.
 
Daniil Stolnikov :
Ve bu yanlış cevap.
O zaman ne soruyorsun? Kendiniz karar verin. ))
 
Burada en az bir tahmin verdiniz mi? Görebiliyor musun?
 
İşte ilk ipucunuz - motor, Amer oturumunun açılışında başladı. Şimdi soru şu - ne x ...?
[Silindi]  
Lesorub :

evet, hayır ... sadece oyra nuno'yu eğitin ...


ve söyleme

 
Zogman :
Burada en az bir tahmin verdiniz mi? Görebiliyor musun?
Hayır, tahmin yapmıyorum. Ayrıca ipuçları. Sadece uygun bir biçimde bir rapor atabilirim ve zaten ondan bir tahmin çıkarmaya çalışabilirsiniz. )
[Silindi]  
şimdi grafiğe aktarmayı deneyin =)
 
Roman Busarov :
şimdi grafiğe aktarmayı deneyin =)
Yani benim çizelgemde. ))
 
Fotoğraflarınızda ne olduğu hakkında yorum yapabilir misiniz?

Ve son kullanma sırasında ne olur?

 
Tüm raporları indirin ve tüm seviyeleri grafikte işaretleyin. Sona erme sırasında ne olduğunu görün ve aynı zamanda rapordaki sayıları daha derinlemesine analiz ettiğinizde çok daha fazlasını göreceksiniz (grafikler oluşturulabilir).

Çok ısrarcı olduğun için verebileceğim tek iyi tavsiye bu. )

