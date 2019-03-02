FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1699

stranger :

Öğretmen nirvanada, cıvatayı şapırdatıyor

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

Ama umut... en son ölür))) Sensei için tezahürat yapalım... Sensei! İleri ! )))


[Silindi]  
Kim kivi ve kanguru satar? Ne tarafa gidiyoruz? )))
 
iIDLERr :
dün gönderildi ... iz üzerinde
 
Anatoli Kazharski :

Orada gördüğüm kadarıyla hiçbir şey dikkat çekmemiş. Raporlardaki verilerin en ayrıntılı görselleştirmesi burada (başka hiçbir yerde görmedim):


https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1690

Ve hangi geleceklere bakıyorsunuz - teslim edilemez mi yoksa teslim edilebilir mi?

Gelecek ve nokta arasındaki bağlantının mantığı nedir?

teslim edilemezse - o zaman noktayı nasıl etkiler - muhtemelen doğrudan bir etki yoktur - sadece korelasyonlar ???

eğer teslimat ise o zaman açıktır - fiyat teslimat fiyatına yaklaştığında tedarikçinin spot satın alması gerekir - böylece fiyat onu aşarsa, aldanmazsınız - bu teoride bir destek / direnç verebilir astar ...

ama büyük olasılıkla çok az teslimat var ...

Vizard_ :

"Onaylıyorum"


 
Vizard_ :
Bugün ayna olamaz mı?
 
Lesorub :

"Onaylıyorum"


)))
 
Daniil Stolnikov :
Bugün ayna olamaz mı?
Ben bir kahin değilim))) Çok hayal ettim ... hadi izleyelim ...
 
Normalde hayal ettim, orada da kilo ...
