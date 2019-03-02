FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1700
neden inanmıyorlar? poker yalancılarını ya da bunun gibi bir şeyi okuyun - eğer burjuvazi içinde bir karmaşa varsa, o zaman meydanda bir baddak'ımız var
kim bilir
o zaman İbranice
Konunun ne olduğunu bize ne zaman söyleyeceksin?))) Oleg bir soru sordu... ne kadar zor olduğunu göster... likidite sağlayıcılarından ne tür bir akış elde ettiğini göster... meraklı...
Sana her şeyi anlatacağım, üzgün değilim)
o zaman ne gösterilecek?
akış ne demek gelen yayıldı chtoli? .3 pip gibi İbranice konuş
alıntı besleme - ne uçar ve nasıl? ))
fid ne demek uçmak ne demek?
gelen tırnaklar (keneler)... ekran...
hangi noktada - bana zamanı ve aleti söyle - yapacağım
ama bu davanın tüm inceliklerini anlıyor musun?
bir düzine kaynağımız var
aralarında 1) yaylar ve 2) toplayıcılar - yani, kendileri bir grup kaynak toplayanlar 1) doğal - siparişler 2) yeniden birleştirilmesi daha zor
hepsinin kesikleri olabilir
ebs'de son yay derler - bu, bir tedarikçinin vurulduğunda bile reddedebileceği zamandır
Filtrelenmemiş akış ve filtrelenmiş ... (teklif sor veya daha uygun bir şey)
Ve filtreyi yılda kaç kez değiştirdiğinizi öğrenin ...
Eurodollar herhangi bir zamanda (herhangi bir zamanda) ölçek - sadece ekranda açıkça görülebilmesi için ...
Veya iki ekran - bir filtre değil ve aynı zaman diliminde filtrelenmiş ...
Kendi kendine... O yüzden soruyorum... Görmek istedim...
filtrelenmiş nedir?
müşterilere verdiğimiz mi?
peki, girişte spread tipi .3 (çok büyük olmayan bir sipariş hacmi için) çıkışta tip 1 pip - sadece bir spread,
Yayılmada keskin bir sıçrama varsa (örneğin haberlerde), gelene göre daha yavaş daraltırız.
Gerçekten daha fazla bir şey bilmiyorum.
Bu resmin sana ne vereceğini anlamıyorum.