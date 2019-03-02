FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1700

Zogman :
neden inanmıyorlar? poker yalancılarını ya da bunun gibi bir şeyi okuyun - eğer burjuvazi içinde bir karmaşa varsa, o zaman meydanda bir baddak'ımız var
Konunun ne olduğunu bize ne zaman söyleyeceksin?))) Oleg bir soru sordu... ne kadar zor olduğunu göster... likidite sağlayıcılarından ne tür bir akış elde ettiğini göster... meraklı...
 

kim bilir

o zaman İbranice

Vizard_ :
Sana her şeyi anlatacağım, üzgün değilim)

o zaman ne gösterilecek?

akış ne demek gelen yayıldı chtoli? .3 pip gibi İbranice konuş

 
alıntı besleme - ne uçar ve nasıl? ))
 
Daniil Stolnikov :
alıntı besleme - ne uçar ve nasıl? ))
fid ne demek uçmak ne demek?
 
gelen tırnaklar (keneler)... ekran...
 
Zogman :
fid ne demek uçmak ne demek?
son fiyatlar, cam, en iyi alış-satış fiyatları... uçar, yani teller üzerinden – tek parmak üzerinden iletilir. anlamak?
 
Vizard_ :
gelen tırnaklar (keneler)... ekran...

hangi noktada - bana zamanı ve aleti söyle - yapacağım

ama bu davanın tüm inceliklerini anlıyor musun?

bir düzine kaynağımız var

aralarında 1) yaylar ve 2) toplayıcılar - yani, kendileri bir grup kaynak toplayanlar 1) doğal - siparişler 2) yeniden birleştirilmesi daha zor

hepsinin kesikleri olabilir

ebs'de son yay derler - bu, bir tedarikçinin vurulduğunda bile reddedebileceği zamandır

 
Kendi kendine... O yüzden soruyorum... Görmek istedim...
Filtrelenmemiş akış ve filtrelenmiş ... (teklif sor veya daha uygun bir şey)
Ve filtreyi yılda kaç kez değiştirdiğinizi öğrenin ...
Eurodollar herhangi bir zamanda (herhangi bir zamanda) ölçek - sadece ekranda açıkça görülebilmesi için ...
Veya iki ekran - bir filtre değil ve aynı zaman diliminde filtrelenmiş ...
 
Vizard_ :
Kendi kendine... O yüzden soruyorum... Görmek istedim...
Filtrelenmemiş akış ve filtrelenmiş ... (teklif sor veya daha uygun bir şey)
Ve filtreyi yılda kaç kez değiştirdiğinizi öğrenin ...
Eurodollar herhangi bir zamanda (herhangi bir zamanda) ölçek - sadece ekranda açıkça görülebilmesi için ...
Veya iki ekran - bir filtre değil ve aynı kayış bölümünde filtrelenmiş ...

filtrelenmiş nedir?

müşterilere verdiğimiz mi?

peki, girişte spread tipi .3 (çok büyük olmayan bir sipariş hacmi için) çıkışta tip 1 pip - sadece bir spread,

Yayılmada keskin bir sıçrama varsa (örneğin haberlerde), gelene göre daha yavaş daraltırız.

Gerçekten daha fazla bir şey bilmiyorum.

Bu resmin sana ne vereceğini anlamıyorum.

