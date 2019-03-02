FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1621

Yeni yorum
[Silindi]  
Anatoli Kazharski :

İşte elimdeki sayılar. Düne kıyasla, tam olarak bahsettiğin şey bu. Daha fazla alıcı toplamaya karar verdik ve sonra onları kel ve kafa derisini kestik . )))

programlı olarak topla =))
 
Daniil Stolnikov :
...

CME düz - cari sözleşme ile resmim
Sadece bu yeterli olsaydı çok kolay olurdu. ;)
 
Anatoli Kazharski :
Sadece bu yeterli olsaydı çok kolay olurdu. ;)
Ustaca olan her şey basittir. Sadece nasıl olduğunu bilmen gerekiyor

Pekala, kahretsin - Bence Excel'de düşündüğünüz şey onlar tarafından grevler üzerinden hesaplanıyor ve bir araya getiriliyor. Öyleyse neden onların %40'ı var ve senin 20'si var?
 
Roman Busarov :
programlı olarak topla =))
anlamadım Programlı olarak ne topluyorum? )
 
Anatoli Kazharski :

İşte elimdeki sayılar. Düne kıyasla, tam olarak bahsettiğin şey bu. Daha fazla alıcı toplamaya karar verdik ve sonra onları kel ve kafa derisini kestik . ) ))

İçeride, kimse onları daha parlak bir geleceğe götürmez)
 
Daniil Stolnikov :
Ustaca olan her şey basittir. Sadece nasıl olduğunu bilmen gerekiyor

Sadece şunu söyleyelim: "Dahice olan her şey basit değildir." )))

Ama aynı zamanda şöyle: "Sadelik dünyadaki en zor şeydir. Bu, deneyimin en uç sınırı ve dehanın son çabasıdır." ( c)Leonardo da Vinci

[Silindi]  
Anatoli Kazharski :

Sadece şunu söyleyelim: "Dahice olan her şey basit değildir." )))

Ama aynı zamanda şöyle: "Sadelik dünyadaki en zor şeydir. Bu, deneyimin en uç sınırı ve dehanın son çabasıdır." ( c)Leonardo da Vinci

Togliatti iyi insanlar açısından zengindir =)
 
Roman Busarov :
Togliatti iyi insanlar açısından zengindir =)
Tolyatti'yi (bir şekilde) istiyorum. Ve aynı zamanda Kazan'a. ))
 
stranger :
İçeride, kimse onları daha parlak bir geleceğe götürmez)
Seçeneklerle ilgili arşivlerinizi arıyordum ve bununla karşılaştım - HIM'den tahminler


 Bir şey bulamıyorum - Ninja'da sadece hacimli hindi içeren bir arşiv buldum. Değil mi? Ve seçenekler için seçenek yok - bu başlıkta ali hde'yi mi arıyorsunuz?
Прогнозы от Ишима.
Прогнозы от Ишима.
  • oylar: 2
  • 2014.10.29
  • forum.alpari.com
Собрал лосей, понял что не прав. Бакс свое отрос, все в старое русло, бакс вниз, все что против вверх.
 
stranger :

Hayır, şu anda alıcıların %81'i var.

Evra daha yeni boşaltıldı . Ama orada, 1155'te, aralığın ortasında, üstesinden gelmek için sorun bu.

Teşekkür ederim)


Harika! ve köylüler yukarı çıkmak için mi işe alındı?
Eh, direnç de kırılır.

(Nestradamus'un resmine bakarsanız, her şey tek bir anlama gelir). Akşam aşağı inmeliyiz.


Teşekkür ederim!
1...161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628...2119
Yeni yorum