İşte elimdeki sayılar. Düne kıyasla, tam olarak bahsettiğin şey bu. Daha fazla alıcı toplamaya karar verdik ve sonra onları kel ve kafa derisini kestik . )))
...
CME düz - cari sözleşme ile resmim
Sadece bu yeterli olsaydı çok kolay olurdu. ;)
Pekala, kahretsin - Bence Excel'de düşündüğünüz şey onlar tarafından grevler üzerinden hesaplanıyor ve bir araya getiriliyor. Öyleyse neden onların %40'ı var ve senin 20'si var?
programlı olarak topla =))
Ustaca olan her şey basittir. Sadece nasıl olduğunu bilmen gerekiyor
Sadece şunu söyleyelim: "Dahice olan her şey basit değildir." )))
Ama aynı zamanda şöyle: "Sadelik dünyadaki en zor şeydir. Bu, deneyimin en uç sınırı ve dehanın son çabasıdır." ( c)Leonardo da Vinci
Togliatti iyi insanlar açısından zengindir =)
İçeride, kimse onları daha parlak bir geleceğe götürmez)
Bir şey bulamıyorum - Ninja'da sadece hacimli hindi içeren bir arşiv buldum. Değil mi? Ve seçenekler için seçenek yok - bu başlıkta ali hde'yi mi arıyorsunuz?
Hayır, şu anda alıcıların %81'i var.
Evra daha yeni boşaltıldı . Ama orada, 1155'te, aralığın ortasında, üstesinden gelmek için sorun bu.
Teşekkür ederim)
Harika! ve köylüler yukarı çıkmak için mi işe alındı?
Eh, direnç de kırılır.
(Nestradamus'un resmine bakarsanız, her şey tek bir anlama gelir). Akşam aşağı inmeliyiz.
Teşekkür ederim!