FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1566
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Piz_ets ... ona bilgi veriyorlar ama transferden bahsediyor)))
Hala bize çizgi film anlatıyorsun...
sıkıcı şeyler...
Sensei, dışarı çık, bize yolu göster!!!
yolumuz komünizm...
Bunu biliyordum - HIM olmadan - mümkün değil !!! ve bir tahmin bir tahmin değildir
Hadi dinle...
http://www.youtube.com/watch?v=B-qs3Pc2D0Y
Bil bakalım sana ne olacak? Yani hala inanmayacaksın
Hindu dilinde veya Sümer dilinde bulabilseydiniz, bu bilgiyi nereye koyacağınızı kendiniz bilirsiniz.
ilgileneceğime söz veriyorum...
Sadece programların değil, çizgi filmlerin de yeniden anlatımlarını dinleyin ...
Diğer dilleri yoksay
Dağıldı... İnsanlık neredeyse kaybediyordu
gençleştirme mekanizması Boom gynets umut
yeterli ...)))
OOO.. böyle devam et))) benim Guru_2'm ol)))
ilgileneceğime söz veriyorum...
Sadece programların değil, çizgi filmlerin de yeniden anlatımlarını dinleyin ...
Diğer dilleri yoksay