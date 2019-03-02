FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1569

Yeni yorum
 
Lesorub :

öyle bir yaratık ki...

ama aşkta bir terslik var, belki bir saç tokası ???

bu arada, ladin saatinde - yangınlar çekiyor, hem üstte hem de altta çalışacaklar ...

Bilmiyorum belki işe yarar bugün Cuma mucizeler günü bir dakika için hala siyahta satışlarım var
 
ge-gee
 
bir Singapurlu alırsın - sen de hasta olmazsın ...
 
Lesorub :
bir Singapurlu alırsın - sen de hasta olmazsın ...
Benim çıldırdım, sahada nasıl koşuyorsun, tıpkı HE gibi))))))))))))))))))))))
 
stranger :
Benim çıldırdım, sahada nasıl koşuyorsun, tıpkı HE gibi))))))))))))))))))))))

70 pip bütçe bir engel değil ...

morla ne alakası var

 
En azından kıçınızın üzerine çökün ama bugün 1340'ın altında euro görmeyeceksiniz)
 
Lesorub :

70 pip bütçe bir engel değil ...

morla ne alakası var

Tutmak)

 
Vizard_ :
Merkez Bankası son müdahaleleri 02.02.2015 tarihinde gerçekleştirdi...

ne tür pi_astlar satıyor ... kaçınılmazı geciktiriyor 46-47)))


hmm ... cbr piçleri)))


 
stranger :

Tutmak)

Teşekkür ederim...


 
stranger :
En azından kıçınızın üzerine çökün ama bugün 1340'ın altında euro görmeyeceksiniz)
bundan emin misin?
1...156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576...2119
Yeni yorum