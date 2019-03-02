FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1562

Daniil Stolnikov :
alnında - uzun saçlarını geri at
50/50 her zaman kafamda, ama gerçekte sadece evet ya da hayır, ya da değil. Ve HE'nin bunu söylemesi, bir akıl hastanesinin düzenli bir müşterisinin% 99 saçmalığıdır))))
 
stranger :
50/50 her zaman kafamda, ama gerçekte sadece evet ya da hayır, ya da değil. Ve HE'nin bunu söylemesi, bir akıl hastanesinin düzenli bir müşterisinin% 99 saçmalığıdır))))
Peki, aptallar ne diyor? 1.61'de gerçekten boş mu? ))
[Silindi]  

sterlin düşüşü 1.56 +-'da tutulabilir

5780'in üzerindeki tüm siparişler bu'ya aktarıldı

 
Roman Busarov :
sterlin düşüşü 1.56 +-'da tutulabilir

1.5606

)))

 
Roman Busarov :

sterlin düşüşü 1.56 +-'da tutulabilir

5780'in üzerindeki tüm siparişler bu'ya aktarıldı

1.5600-1.5610. Efsane, ayrıca gol attı?)
[Silindi]  
stranger :
1.5600-1.5610. Efsane, ayrıca gol attı?)
sadece set 5780'in üzerindeydi =) ama uzunlar %50 kaplandı =)
 
Merhaba sevgili topluluk! Profesyonel ağ düşme aşamasına girmiş gibi görünmüyor mu? teşekkür etmek!
 
 
tuma88 :
Merhaba sevgili topluluk! Profesyonel ağ düşme aşamasına girmiş gibi görünmüyor mu? teşekkür etmek!

Numara)

Teşekkürler!)

