FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1561
2009'da öğretmeni şımarttığını görüyorum.
Bir mumun gölgesi gibi dolaşıyor...
Gizemli programlara göre...
Onun açık ilgisi...
kavgacı da olabilir...
Ama hafta sonu sessizce oturuyor ...
Ve programım sıralı...
Teşekkürler öğretmenim...
Teşekkür ederim...hep benimlesin...
5 puanlık eksiklik.
Şimdi aşağı inebilirsin.
Yağmuru tutamıyorum...
Ama elek ile su taşımak istemiyor...
O... Tanrı'nın üstünde...
Çıplak veya 1,61'de
Akçaağaç yaprakları...
Nasıl ya? O zaman eğer veya-veya nasıl ticaret yapılır?
HE'nin dediği gibi - yükselir - ticaret artar, aşağı iner ticaret azalır
Önce %100 yoktur 50/50 vardır
yazacağım