FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1568
1533 Evra, bak...
daha da yükselmezse...
audi'ye göre 78'in altına düşme seçeneği var
Şubedeki eski saçmalık nedir?)))
Dağıldı... İnsanlık neredeyse kaybediyordu
gençleştirme mekanizması Boom umut ki gynets
yeterli ...)))
Genetiği kendin bulana kadar boş umutlar bırak. Bütün bunlar uzun zamandır patentli ve sınıflandırılmıştır. Evet ve ikinci kez gelmesine izin verilmesi için bir lisans almanız gerekiyor.
Böyle bir seçenek yok, 79 civarında satın alın.
Bir sensei iyidir...
İki daha iyi ...)))
Satın alma maliyeti hem 0.8 hem de 0.79. Peki, düz yukarı ve aşağı satın alın
O yüzden sat ve bekle 70) Bir bakayım.
Uzun zamandır orayı arıyor ama henüz bir şeye karar verilmedi.
öyle bir yaratık ki...
ama aşkta bir terslik var, belki bir saç tokası ???
bu arada, ladin saatinde - yangınlar çekiyor, hem üstte hem de altta çalışacaklar ...