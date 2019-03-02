FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1567

Daniil Stolnikov :
neydi, ne olacak, nasıl bitecek - her şeyi söyle!!! kaşınmak zor
Size söylüyorum, Audi boşaltılıyor, yaklaşık 79 + - pip 20 satın alınacak ve daha da yukarı sürülecek, pound ile aynı, seviyeler dün çağrıldı, ancak henüz başlamadı, euro istisna değil. Uzun süreli yukarı doğru hareket.
 
Roman Busarov :
Şerefe eklemeyi unuttum, hüzün ve sevinç içinde okudum =)
Garip Ayrılana Kadar
 
Vizard_ :
Şubedeki eski saçmalık nedir?)))
Dağıldı... İnsanlık neredeyse kaybediyordu
gençleştirme mekanizması Boom umut ki gynets
yeterli ...)))
Evet iribaşlar koşarak geldiler, bir mucize istiyorlar)
stranger :
audi'ye göre 78'in altına düşme seçeneği var
audi'ye göre 78'in altına düşme seçeneği var
Daniil Stolnikov :
Garip Ayrılana Kadar
öğrenci öğretmene tırmanmaz =)
 
stranger :
Funtik'e ve onu orada nasıl adlandırdığınıza göre - inanıyorum. Auda'ya göre - inanmıyorum 70'i bekliyorum))
Funtik'e ve onu orada nasıl adlandırdığınıza göre - inanıyorum. Auda'ya göre - inanmıyorum 70'i bekliyorum))
Daniil Stolnikov :
İşin püf noktası şu ki, 70'i bekliyorsunuz, satın alıyorsunuz ve 50 pipten sonra kapatıyorsunuz =)))
İşin püf noktası şu ki, 70'i bekliyorsunuz, satın alıyorsunuz ve 50 pipten sonra kapatıyorsunuz =)))
 
Vizard_ :
OOO.. böyle devam et))) benim Guru_2'm ol)))
ilgileneceğime söz veriyorum...
Sadece programların değil, çizgi filmlerin de yeniden anlatımlarını dinleyin ...
Diğer dilleri yoksay
Ahlaksızlığınız sınır tanımıyor, Sensei kapının dışında çırılçıplak ve siz zaten başkalarına yapışmış durumdasınız. çubuklar daha az değil
 
Roman Busarov :
İşin püf noktası şimdi satmak ve 70'e kadar)
İşin püf noktası şimdi satmak ve 70'e kadar)
 
Alexey Busygin :
Bir sensei iyidir...

İki daha iyi ...)))

Bir sensei iyidir...

İki daha iyi ...)))

