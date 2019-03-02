FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1571

stranger :
bu yüzden sat
Senin çizgilerine göre gidip gitmediğini görmek benim için daha ilginç değil.
 
Daniil Stolnikov :
1324 - değil mi?

Ve neden endişelenmelisin, henüz ticaret yapmıyorsun!

Tırmıklar üzerinde yürüyen yeni bir seriyi nasıl çekeceğiz?

 
Alexey Busygin :

Ticaret yapmadığımı kim söyledi? )) yani hiçbir şey yapmadan çizelgeler mi okuyorum? ))

Rake - Ayarlıyorum, etrafta koşmak için antrenman yapıyorum
 
Daniil Stolnikov :
Ve onlar üzerinde çalışacak ne var?))))

Kelebekler, ejderhalar ve diğer galonlar?))))

stranger :

Muhtemelen o da hap kullanıyor.
 
Daniil Stolnikov :
Ve neden sessiziz o zaman, projeyi ağda başlatmalıyız.
 
Roman Busarov :
Muhtemelen o da hap kullanıyor.
Belki, ama Öğretmeninki kadar güçlü değil, pembe değil))))
 
Daniil Stolnikov :
Merhaba !
Bu bir profurset mi? 1.1324???

teşekkür etmek!
İşte o haftanın güzelliği =))

test bitiyor ... PPC, 8 ay ama sonuç buna değer =))

 
Bugün Aslan ve Bufalo'nun niyetleri bilinmiyor.
Ejderha ve Ayılar yan yana gidip bir fiyat yastığı oluşturuyor.
Oluşturulan ya da yaratılmayan, fiyat hareketi çizgisine paralel olarak, direnç çizgisi, onların yaratılmasına hazır olmalarına ve Boğaları vurma seviyesinden uzaklaşmalarına rağmen.
Önemli haberlerin yayınlanmasından sonra, Antilop'un Ayı ile yakınsamasını beklemeliyiz.

Teşekkür ederim!
