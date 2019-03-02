FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1571
bu yüzden sat
1324 - değil mi?
Ve neden endişelenmelisin, henüz ticaret yapmıyorsun!
Tırmıklar üzerinde yürüyen yeni bir seriyi nasıl çekeceğiz?
Rake - Ayarlıyorum, etrafta koşmak için antrenman yapıyorum
Ticaret yapmadığımı kim söyledi? )) yani hiçbir şey yapmadan çizelgeler mi okuyorum ? ))
Rake - Ayarlıyorum, etrafta koşmak için antrenman yapıyorum
Ve onlar üzerinde çalışacak ne var?))))
Kelebekler, ejderhalar ve diğer galonlar?))))
Ticaret yapmadığımı kim söyledi? )) yani hiçbir şey yapmadan çizelgeler mi okuyorum? ))
Muhtemelen o da hap kullanıyor.
1324 - değil mi?
Merhaba !
Bu bir profurset mi? 1.1324???
teşekkür etmek!
İşte o haftanın güzelliği =))
test bitiyor ... PPC, 8 ay ama sonuç buna değer =))
Ejderha ve Ayılar yan yana gidip bir fiyat yastığı oluşturuyor.
Oluşturulan ya da yaratılmayan, fiyat hareketi çizgisine paralel olarak, direnç çizgisi, onların yaratılmasına hazır olmalarına ve Boğaları vurma seviyesinden uzaklaşmalarına rağmen.
Önemli haberlerin yayınlanmasından sonra, Antilop'un Ayı ile yakınsamasını beklemeliyiz.
Teşekkür ederim!