FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1573
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Nasıl ? Nasıl ? Nasıl ?
Nasıl ? Nasıl ? Nasıl ?
büyücü, peki pokemonun nerede?)))
Geçen sefer ona göremeyecek kadar çok hap verdim...
Muhtemelen etrafta yattığı yerde ... secdede)))
İkincisini evcilleştirmeye çalışıyorum ... ama o bile zayıf ... ve sıkıcı ...)))
http://www.youtube.com/watch?v=n2Rhxkk3iz4&index=3&list=RDSRe9SsSFTes
yeni hedef.... klipten araba !!!!
Ha! Ve bu resmim var:
En azından kıçınızın üzerine çökün ama bugün 1340'ın altında euro görmeyeceksiniz)
dudak ti tipi =)