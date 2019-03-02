FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1564

tuma88 :
iyi ..1.1440 hala onaylandı )
Oraya yaklaşırken - tuz)

teşekkür etmek!
Dikkatli olun ... bu sadece bir peri masalı ...)))
 
En azından 1533, bana gelince...
 
Lesorub :
En azından 1533, bana gelince...
Dediğin gibi...)))
 

olduğu gibi, diyorum ki...

ve Audi'yi fırlatma, merhaba!


 
O gelmedi.....
 
1533 yarın - pek olası değil...
 
Vizard_ :
1533 yarın - pek olası değil...

peki, bir geyşa siktir et o zaman, bugün...


 
stranger :
O gelmedi.....

Bu sihirli sayıyı beklemek için bizi 1.16 gibi gönderdi... bom))) ....

Ve sonra geldi...

Sensei araya giriyor - ve dedi ki...

Boyun eğip af diliyoruz...)))

 
uzun süre beklemek gerekecek
 
Alexey Busygin :
uzun süre beklemek gerekecek
Zamanın önemi yok...
Sadece hayat önemlidir...
Bahar akşamı...
