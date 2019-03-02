FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1826

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
Evet, doğru fark ettim - yapabilirim. Bu nedenle bitmiş ürünün bana verilmesini talep etmiyorum. Kendi kreasyonlarımı kullanmayı seviyorum. Gerisi öyle ya da böyle bana uymuyor. Bir fikre ihtiyacım var. Bu fikri dile bile getirmediğinizi hatırlatmama izin verin. Sadece bir sonuca yol açabilecek veya götürmeyebilecek bir tür araştırma yapmak için gönderiyorsunuz. Ayrıca bu bilgilerin yeterli olmadığını söylüyorsunuz. Bu şu soruyu akla getiriyor - pratik değeri olmayan bir şeye neden zaman harcayayım?

Sen ne zor bir insansın. Fikir verinin kendisindedir. )) Bir sonuç elde etmek istiyorsanız, tüm şüpheleri bir kenara bırakarak araştırma yapmalısınız. Ve yeterli olmayan bilgiler genellikle araştırma sürecinde gelir. ;)

 
Anatoli Kazharski :

Sen ne zor bir insansın. Fikir verinin kendisindedir. )) Bir sonuç elde etmek istiyorsanız, tüm şüpheleri bir kenara bırakarak araştırma yapmalısınız. Ve yeterli olmayan bilgiler genellikle araştırma sürecinde gelir. ;)

Eh, her şeyi doğru söylüyorsunuz )) Her şey deneyimle geliyor )) Ayrıştırıcı zaten indirildi, haut'u incelemek, pratikte uygulamak ve alınan verileri işlemek için kaldı. En azından bir şey anlamadıysam söyleyebilir misin? zor biriyim ;)
 
Daniil Stolnikov :
ve hiçbir şey kaybetmeyeceksin. en azından M.Ö., eğer haftanın mumu yüksek ve düşükleri hesaba katarsa... nereye gidecekler? ve bir hafta bir haftadır - 7*24
İyi olmana sevindim güzel markiz...
[Silindi]  

geçen haftanın büyüsü =)

 
Vizard_ :
Burası takasın gerçekleştiği yer. Biri paylaşıyor.
Ekran görüntüleri ve verileri olan biri. Oldukça karşılıklı...
Sihirbaz, her şeye sahip olduğunu ve hiçbir şeyle ilgilenmediğini yazdın, değil mi?
 
Vizard_ :
katılıyorum... lale programı henüz iptal edilmedi ))) kaynaklar tükendikçe balon sönmeye başlayacak...

dolaşmak)

Daniel Stolnikov :
Burada aşağılayıcı - dünya açgözlülük, açgözlülük, oburluk ve sadece duyularımızı eğlendirmek için yaratılmış diğer saçmalıklar tarafından yönetiliyor. Bu aptalca değil mi? Sınırlı kaynakların ömrü ...)) Boğulmanız ve savaşmanız gereken))

Hepsi yanlış.

 
Zogman :
Sihirbaz, her şeye sahip olduğunu ve hiçbir şeyle ilgilenmediğini yazdın, değil mi?
Şuna bak, Büyücü, üzerlerinde ne var? Stokastik, fib? Gerçek veriler var, hepsi sizin için.
 
stranger :

dolaşmak)

Hepsi yanlış.

gözlüklerini çıkar (pembe)
 
stranger :

dolaşmak)

Sensei öğretti))) Ama enfeksiyon nerede... Onu özlüyorum)))
 

Hayır kurumu)

1...181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833...2119
Yeni yorum