FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1826
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, doğru fark ettim - yapabilirim. Bu nedenle bitmiş ürünün bana verilmesini talep etmiyorum. Kendi kreasyonlarımı kullanmayı seviyorum. Gerisi öyle ya da böyle bana uymuyor. Bir fikre ihtiyacım var. Bu fikri dile bile getirmediğinizi hatırlatmama izin verin. Sadece bir sonuca yol açabilecek veya götürmeyebilecek bir tür araştırma yapmak için gönderiyorsunuz. Ayrıca bu bilgilerin yeterli olmadığını söylüyorsunuz. Bu şu soruyu akla getiriyor - pratik değeri olmayan bir şeye neden zaman harcayayım?
Sen ne zor bir insansın. Fikir verinin kendisindedir. )) Bir sonuç elde etmek istiyorsanız, tüm şüpheleri bir kenara bırakarak araştırma yapmalısınız. Ve yeterli olmayan bilgiler genellikle araştırma sürecinde gelir. ;)
Sen ne zor bir insansın. Fikir verinin kendisindedir. )) Bir sonuç elde etmek istiyorsanız, tüm şüpheleri bir kenara bırakarak araştırma yapmalısınız. Ve yeterli olmayan bilgiler genellikle araştırma sürecinde gelir. ;)
ve hiçbir şey kaybetmeyeceksin. en azından M.Ö., eğer haftanın mumu yüksek ve düşükleri hesaba katarsa... nereye gidecekler? ve bir hafta bir haftadır - 7*24
geçen haftanın büyüsü =)
Burası takasın gerçekleştiği yer. Biri paylaşıyor.
Ekran görüntüleri ve verileri olan biri. Oldukça karşılıklı...
katılıyorum... lale programı henüz iptal edilmedi ))) kaynaklar tükendikçe balon sönmeye başlayacak...
dolaşmak)
Burada aşağılayıcı - dünya açgözlülük, açgözlülük, oburluk ve sadece duyularımızı eğlendirmek için yaratılmış diğer saçmalıklar tarafından yönetiliyor. Bu aptalca değil mi? Sınırlı kaynakların ömrü ...)) Boğulmanız ve savaşmanız gereken))
Hepsi yanlış.
Sihirbaz, her şeye sahip olduğunu ve hiçbir şeyle ilgilenmediğini yazdın, değil mi?
dolaşmak)
Hepsi yanlış.
dolaşmak)
Hayır kurumu)