Roman Busarov :
piyasanın görevi azınlığı kazanmak için çoğunluğu atmak, o zaman anlaşılır bence =)

belirsiz. Müşteriler çoğunlukla spreadi birleştirdi, analizi kendisi yaptı.

 

Yarın için pound tahmini ve bu tatil promosyonlarının sonu)

 
Nestradamus :

Ama DC'nin bizden para kazanma arzusu var. Ani hareketler sırasında piyasaya girmenin neden zor olduğunu hiç merak ettiniz mi? Ve genel olarak, kim başarılı oldu?

Bu, modern bilgisayarların saniyede yüz binlerce işlemi gerçekleştirme kapasitesine sahip olmasına rağmen. Bayinin on binlerce müşterisi olduğunu ve hepsinin aynı anda düğmeye bastığını varsayarsak, tüm siparişleri işlemek için yeterli kaynak olacaktır. Ama bu asla olmaz, çünkü bayi için kârsızdır ...

Ücretsiz almak - bir terminal, alıntılar, 500 ve daha fazla omuz, ayrıca bir iddiam var)))) Ölüyorum ... Şey, şu anda, aşağı yukarı + kakao yok ...

Yıllar önce en iyi chtol forex ofisi vardı ... Tam adını hatırlamıyorum ... ve bu yüzden - bir bankadandı ve orada bağlantı 40 dakikaya kadar satıldı! terminal ile... srvak düştü...

ve ben pipteyim ... orası çok fazla korku çektiğim yer)) oradan çabucak terk edildi ... insanlar orada çok kızdı)))

 
Zogman :

Metaca sunucusunun saniyede istekleri ne kadar işleyebildiğini bilmiyorum, binden öleceğini düşünüyorum (bu rastgele).

Mesajları ayrıştırmak, veritabanına giriş yapmak, fiyatın gidip gitmediğini kontrol etmek, limitleri kontrol etmek...

Eh, tabii ki, orada üçüncü bir kütükleri ve 90'lardan kalma bir işletim sistemi var ... Cihazlarının aniden tweeter'lardan daha pahalı olduğunu düşünüyorum.

yabancı :
Amerika'yı bize açtın)))

kapatmak istiyor musun Ne tür bir milyarderin senin ve benim gibi pirelere ihtiyacı olduğunu söyle. Bırak pireleri, kartallar sinek bile yakalamaz...

 
Nestradamus :

Shaw sonra her şeyi bir yığına attın))) Brokerlere katılıyorum. Yaklaşık mm, sana ve bana ihtiyaçları yok, orada hedge fonları var, bu onların yakaladıkları ana balıkları, peki ve birkaç canlı türü daha)))
 
Nestradamus :

Hayır, sadece aşırı değil. Yörünge hesaplaması sırasında bir delik ile karşılaşılırsa, yörünge bozulur.

Dukas'ta hiçbir şey bulamadım. Evet ve tikler zamanla arkadaş değildir ...

https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/

Hatta hızlı bir inceleme ile orada sadece birkaç tane var... Tf'de onları kendin kesmen gerekiyor...

Vizard_ :

Ücretsiz almak - bir terminal, alıntılar, 500 ve daha fazla omuz, ayrıca bir iddiam var)))) Ölüyorum ... Şey, şu anda, aşağı yukarı + kakao yok ...

Yıllar önce en iyi chtol forex ofisi vardı ... Tam adını hatırlamıyorum ... ve bu yüzden - bir bankadandı ve orada bağlantı 40 dakikaya kadar satıldı! terminal ile... srvak düştü...

ve ben bir pip üzerindeyim ... çok fazla korku çektiğim yer)) oradan çabucak terk edildi ... insanlar orada çok kızdı)))

Hatırlıyorum, öyleydi, sonra büyükanneleri forex kulübünde çarçur ettim. Ancak o günlerde, haberler açıkça alıntılar yaptı. İtalyan lirası ile ticaret yapmak güzeldi. Hafta sonu için hava tahmini kötüyse, lira düştü. Ana şey, hava durumu tahminleriyle karıştırılmamasıydı.
 
Nestradamus :

Eh, tabii ki, orada üçüncü bir kütükleri ve 90'lardan kalma bir işletim sistemi var ... Cihazlarının aniden tweeter'lardan daha pahalı olduğunu düşünüyorum.

kapatmak istiyor musun Ne tür bir milyarderin senin ve benim gibi pirelere ihtiyacı olduğunu söyle. Bırak pireleri, kartallar sinek bile yakalamaz...

mt için sunucu referansını okuyun ... kunon için yaptılar ... ama bu omuz için bir ücret, vb ... ... hoşuma gitmedi - değiş tokuşa ... + bir bardak var .. .
 
Her şey doğru, bugün sterline göre 1.5612 yüksek görünüyor)
 
Nestradamus :
Hatırlıyorum, öyleydi, sonra büyükanneleri forex kulübünde çarçur ettim. Ancak o günlerde, haberler açıkça alıntılar yaptı. İtalyan lirası ile ticaret yapmak güzeldi. Hafta sonu için hava tahmini kötüyse, lira düştü. Ana şey, hava tahmini ile karıştırılmamasıydı.
biraz sonra bulursam... sana bir fıkra göstereceğim...
