stranger :
Efsane çevrimiçi görünüyordu, şu anda mevcut en yüksek 1.5613, en düşük 1.5328.
eski, yine kendi başınasın =))) inişler ve çıkışlar günlük olarak düşündüğün şeyler değil =) Mart'ta başlayan üç aylık dönem 1.3990-1.60'lık bir koridora sahip =) ve artı yol boyunca seviyeler almak zorunda = ) en altta 1.4581 yükümlülüğü üstte 1.5463 idi. şimdi hazirana kadar beyinleri çıkaracaklar.
 
Roman Busarov :
saymıyorum sadece izliyorum
 
Vizard_ :
mt için sunucu referansını okuyun ... kunon için yaptılar ... ama bu omuz için bir ücret, vb ... ... hoşuma gitmedi - değiş tokuşa ... + bir bardak var .. .

Pazar payları genellikle yetersiz olan DC'lerden değil, finansal kodamanlardan (veya daha doğrusu ben değil, Stary) bahsediyorum.

Sihirbaz_ :

https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/

Hatta hızlı bir inceleme ile orada sadece birkaç tane var... Tf'de onları kendin kesmen gerekiyor...

10. yıldan beri güncel bir tarih var

 
stranger :

Yarın için pound tahmini ve bu tatil promosyonlarının sonu)

Öyle gibi görünmek

 
Nestradamus :
Hafta sonu için hava tahmini kötüyse, lira düştü.
100. seviye GO için 0.2818 p-değeri...Henüz daha fazlasını yapamam...
yani, çok küçük bağımlılıklar var ... daha büyük bir eşikte daha fazla - gözle görebilirsiniz ....

lanet olası bir ezoterik)))


 
stranger :

...ve bu tatil promosyonlarının sonu)

milyoner olmayı umuyordum
 
Vizard_ :
Başlangıçta, mantıklı düşünürseniz ... oldukça yaşlı insanlar ciddi işlerle uğraşırlar. Ve bu jeomanyetik çöp onlarda harika çalışıyor
 
Nestradamus :
ölüyorum .. peki, evet)))

Genel olarak, ultrastreet'teki astrologlara bile gidiyorlar (finansal astroloji ... yön) ...

uzun bir süre astro ağları eğittim ... bu yüzden çocuk + ... içine çekildi ... orada doğaüstü hiçbir şey yok ...

 
Vizard_ :

Ve bir astrologumuz vardı, Merkür'de işlem gördü))). Ah evet, Ilya sık sık Ay'da kendini şımartır ... yakacak odunla meşgul olmadığında ...
 
Ishim :

ve kim çizdi? iyi deme geyik (Her iki yönde de ticaret yaptığınızı görüyorum ve her ikisi de + aferin!)

Yükseliş trendinde sadece bir aptal satar, 5390-54 çekti ve ekrandaki seviyeler bunlar ve dedi ki - Almaya devam ediyorum ve daha fazlasını alacağım, size tavsiye ettim ama bu yetişmesi zor olanlar için değil. )))

Her iki taraf da sadece aptal.

