FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1524
Efsane çevrimiçi görünüyordu, şu anda mevcut en yüksek 1.5613, en düşük 1.5328.
eski, yine kendi başınasın =))) inişler ve çıkışlar günlük olarak düşündüğün şeyler değil =) Mart'ta başlayan üç aylık dönem 1.3990-1.60'lık bir koridora sahip =) ve artı yol boyunca seviyeler almak zorunda = ) en altta 1.4581 yükümlülüğü üstte 1.5463 idi. şimdi hazirana kadar beyinleri çıkaracaklar.
mt için sunucu referansını okuyun ... kunon için yaptılar ... ama bu omuz için bir ücret, vb ... ... hoşuma gitmedi - değiş tokuşa ... + bir bardak var .. .
Pazar payları genellikle yetersiz olan DC'lerden değil, finansal kodamanlardan (veya daha doğrusu ben değil, Stary) bahsediyorum.
https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/
Hatta hızlı bir inceleme ile orada sadece birkaç tane var... Tf'de onları kendin kesmen gerekiyor...
10. yıldan beri güncel bir tarih var
Yarın için pound tahmini ve bu tatil promosyonlarının sonu)
Öyle gibi görünmek
Hafta sonu için hava tahmini kötüyse, lira düştü.
yani, çok küçük bağımlılıklar var ... daha büyük bir eşikte daha fazla - gözle görebilirsiniz ....
lanet olası bir ezoterik)))
...ve bu tatil promosyonlarının sonu)
100. seviye GO için 0.2818 p-değeri...Henüz daha fazlasını yapamam...
Başlangıçta, mantıklı düşünürseniz ... oldukça yaşlı insanlar ciddi işlerle uğraşırlar. Ve bu jeomanyetik çöp onlarda harika çalışıyor
ölüyorum .. peki, evet)))
Genel olarak, ultrastreet'teki astrologlara bile gidiyorlar (finansal astroloji ... yön) ...
uzun bir süre astro ağları eğittim ... bu yüzden çocuk + ... içine çekildi ... orada doğaüstü hiçbir şey yok ...
ve kim çizdi? iyi deme geyik (Her iki yönde de ticaret yaptığınızı görüyorum ve her ikisi de + aferin!)
Yükseliş trendinde sadece bir aptal satar, 5390-54 çekti ve ekrandaki seviyeler bunlar ve dedi ki - Almaya devam ediyorum ve daha fazlasını alacağım, size tavsiye ettim ama bu yetişmesi zor olanlar için değil. )))
Her iki taraf da sadece aptal.