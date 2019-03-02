FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1494

Yeni yorum
 
Useddd :
Shaw, sonra yine Lenin'i bekle.))))))))))
Hayır, bu sadece bir döngü.
 
Ishim :
Bu delilik! ve sen kurdeleler ....))))))
Usta! Pruvet! )))
[Silindi]  
stranger :
Hayır, bu sadece bir döngü.
çok erken...
[Silindi]  
1.2150 ve 1.3320 daha yüksek seçenekler var, peki, hiçbir şey yok ..... ve büyürse 1.04 +-50'ye gitmek çok iyi olur
 
Vizard_ :
Usta! Pruvet! )))
puanlandı)
 
Roman Busarov :
çok erken...
Efsane, seçenek yok)
 
stranger :
Efsane, seçenek yok)
Efsane, varyasyon yok ) yemek ((
 
Ishim :
Efsane, varyasyon yok ) yemek ((

Merhaba, diyorum! ... Sefil)))

 
stranger :
puanlandı)
Evet... Altın günler geride kaldı...
Bülbülümüzün trillerini heyecanla dinlediğimizde...
Bahar akşamı...
 

Hadi çizelim. HZ. Her nasılsa, muhtemelen yarın ... göreceğiz ...


1...148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501...2119
Yeni yorum