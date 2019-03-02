FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1398
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada başkalarına sıklıkla tavsiye ettiğiniz gibi, mantığı kendiniz açarsınız. "Yaralandığınız" yerden her şeyi yeniden okurken yansıtmaya çalışın. )))
Bu temel görevle başa çıkamıyorsanız, o zaman kimse siz değilsiniz, ben değilim. ;)
İşte fren! Soru basit, birbirlerine yapışıyorlar mı, değil mi? Ve yine aptalı açar ... Bana doğruyu söyle - bilmiyorum, ne yapıyorsun?
Evet, fren olan ben değilim, tamamlama ihtiyacının ve kendine aşırı güvenmenin açıkça ifade ettiğin etkilerin. )))
Alaycı olmaya gerek yok, Öğretmen))) En üstte yaygara sözü verdim mi? ))) Keyfini çıkarın ve satmayı unutmayın )))
eğer cho ise 1.0765) bir limit koymak için zamanınız olabilir)
teşekkür etmek !
Evet, fren olan ben değilim, tamamlama ihtiyacının ve kendine aşırı güvenmenin açıkça ifade ettiğin etkilerin. )))
YAPIŞ YA DA DEĞİL???
Bu kadar görünür mü? Yoksa daha mı büyük? İnsanlar nefeslerini tutar ve beklerler...
Mazeret kabul edilmez... Yine saçma sapan bir konu yazarsan hoşçakal...
ÇIKAR YA DA DEĞİL???
Bu kadar görünür mü? Yoksa daha da büyük mü? İnsanlar nefeslerini tutar ve beklerler...
Mazeret kabul edilmez... Yine saçma sapan bir konu yazarsan hoşçakal...
Bir şeyin birbirine yapışıp yapışmadığını nasıl anlarım? Kendiniz kontrol edin. )))
//---
Konuyla ilgili : Sağlıklı bir insanın vücudunun ürettiği hiçbir şey zarar vermez. Bu tam olarak bununla ilgiliydi. Normu aşan yıkım süreci başlar. Kamusal alanda bu süreçleri görselleştiren birçok video ve ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Her şeyi bir kaşıktan getirmesi gerekenlerdenseniz, o zaman bu benim için değil. Yeterli bir kişi, burada yayınlanan bilgilere dayanarak uygun sonuçları çıkaracaktır. Bu bilgi yeterli değilse, her zaman kendi başınıza daha fazlasını bulabilirsiniz.
Böyle. O andan itibaren "herkes (?)" nefesini tuttu. Cevabınız, akıl sağlığı testini geçip geçemeyeceğinizi belirler. Bu son denemedir ve en azından genelleme yapabilirsiniz. )))
Bir şeyin birbirine yapışıp yapışmadığını nasıl anlarım? Kendiniz kontrol edin. )))
Konuyla ilgili : Sağlıklı bir insanın vücudunun ürettiği hiçbir şey zarar vermez. Bu tam olarak bununla ilgiliydi. Normu aşan yıkım süreci başlar. Kamusal alanda bu süreçleri görselleştiren birçok video ve ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Her şeyi bir kaşıktan getirmesi gerekenlerdenseniz, o zaman bu benim için değil. Yeterli bir kişi, burada yayınlanan bilgilere dayanarak uygun sonuçları çıkaracaktır. Bu bilgi yeterli değilse, her zaman kendi başınıza daha fazlasını bulabilirsiniz.
Böyle. O andan itibaren "herkes (?)" nefesini tuttu. Cevabınız, akıl sağlığı testini geçip geçemeyeceğinizi belirler. Bu son denemedir ve en azından genelleme yapabilirsiniz. )))
Ama kaba olmaya gerek yoktu. Yeterli bir yanıt umuduyla - beklemeyin.
Cevabı ele alacağız - nasıl bilebilirim .
Konuyla ilgili olarak: Sütlü bebeğe alkol dışarıdan mı yoksa endojenden mi alınır?
olağan 5 dalgasını çizer.
çok doğru yazı . (otomatikleştirilmesi zor, ancak sonuçta uygulanabilir). Strange bir yerde aynı şeyden bahsetmişti ("ilk kitap" daldaki arama motorunda, eğer sadece puan almak için ...), ama hemen bir şey bulmak gerçekten mümkün mü?
)
İşte bulduğum ilginç bir numara daha, ama henüz denemedim...
https://www.mql5.com/ru/code/130
Ama kaba olmaya gerek yoktu. Yeterli bir yanıt umuduyla - beklemeyin.
Pekala, kabalık gibi görünmüyor bile. Soru nedir ( STICK OR NOT ??? ) böyle bir cevap ( Bir şeyin size yapışıp yapışmadığını nasıl anlarım? ). Özel bir algınız var gibi görünüyor. Genel kabul görmüş tanımların tamamen çarpıtılması. Belki de mesleki deformasyonla ilgisi vardır.
Cevabı ele alacağız - nasıl bilebilirim .
"Nasıl bileyim" değil, ama:
tol64:
Konuyla ilgili : Sağlıklı bir insanın vücudunun ürettiği hiçbir şey zarar vermez. Bu tam olarak bununla ilgiliydi. Normu aşan yıkım süreci başlar. Kamusal alanda bu süreçleri görselleştiren birçok video ve ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Her şeyi bir kaşıktan getirmesi gerekenlerdenseniz, o zaman bu benim için değil. Yeterli bir kişi, burada yayınlanan bilgilere dayanarak uygun sonuçları çıkaracaktır. Bu bilgi yeterli değilse, her zaman kendi başınıza daha fazlasını bulabilirsiniz.
Konuyla ilgili: Sütlü bebeğe alkol dışarıdan mı yoksa endojenden mi alınır?
Bunun net bir cevabı vardı. Yoksa çoktan unuttun mu? İkinci turda gitmeye hiç niyetim yok. Geri dön ve tekrar oku. ))
Ayrıca, başkalarına tavsiye etmek istediğiniz gibi, arama motorunu kullanamayacağınız için bunu da okuyabilirsiniz:
Efsane 22. Alkol küçük dozlarda zararsızdır.
Alkol için, doktorlar tarafından yalnızca istisnai durumlarda ve kısa bir süre için reçete edilen diğer ilaçlar - morfin, eroin - gibi zararsız dozlar yoktur, yani. 1-2 gün boyunca. Aksi takdirde, alkolde olduğu gibi, uyuşturucu bağımlılığı ortaya çıkar, kişi uyuşturucu bağımlısı olur ve uyuşturucu olmadan yaşayamaz, kendini ölüme mahkum eder.
"Orta" dozlar hakkında konuşmak ve "kültürel" şarap içmek budalalar için bir tuzaktır. Tüm içiciler ve tüm alkolikler, "ılımlı" dozlarla başlayıp "kültürel olarak" içtiler ve planlanandan 20 yıl önce psikiyatri hastanelerinde veya mezarlıkta sona erdiler. Ek olarak, küçük dozlarda bile alkol aldıktan sonra, hem sarhoş kişi hem de etrafındakiler için sıklıkla olumsuz sonuçları olan öfori adı verilen hayali bir memnuniyet duygusu ortaya çıkar.
Akademisyen I.P. Pavlov'un deneylerinde, küçük dozlarda alkol aldıktan sonra reflekslerin kaybolduğu ve sadece 8-12. günlerde restore edildiği tespit edildi. Ek olarak, bilim adamları, en "ılımlı" alkol tüketimiyle, 4 yıl sonra içenlerin vakaların %85'inde buruşuk bir beyne sahip olduğunu bulmuşlardır.
Beyin daha karmaşık ve daha zor görevleri yerine getirdiğinde, “küçük” dozlarda alkollü “içeceklerin” etkisi, hafif olanlardan daha güçlüdür. Aynı zamanda, sadece verimliliği azaltmakla kalmaz, aynı zamanda çalışma arzusunu da azaltır, yani çalışma dürtüsü kaybolur ve içiciler sistematik çalışma yapamaz hale gelir.
"Küçük dozlar" teorisinin yaratıcıları, esas olarak alkol üreticilerinin parası üzerinde çalışan araştırma kurumlarıdır. Bu teori, alkolü, küçük dozlarda (günde 30 g'a kadar saf alkol) tüketildiğinde vücut üzerinde olumlu etkisi olan, ancak hem birey hem de bir bütün olarak toplum için yan etkileri olan yasal bir psikotrop madde olarak kabul eder.
Alkolün hem yararları hem de zararları (yan etkileri) üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır.
ne işe yarar? Koroner kalp hastalığı insidansında azalma olduğunu gösteren çalışmalar vardır (tedavisi ile karıştırılmamalıdır!) Kandaki “iyi” yüksek yoğunluklu kolesterol konsantrasyonunda küçük dozlarda alkol kullanımına bağlı hafif bir artış nedeniyle ve vasküler plakların büyümesinin inhibisyonu.
Aynı zamanda, diğer bilim adamları, protoplazmik bir zehir olarak alkolün etkisi altında, damar geçirgenliğinde bir artış ve damarlarda aterosklerotik değişikliklerde bir artış olduğuna inanmaktadır.
Ancak küçük dozların kalp üzerindeki şüpheli etkisinden bağımsız olarak, aşağıdaki etkiler kanıtlanmıştır:
Alkol, küçük bir dozda bile olsa, bir kişiyi kendini doğru yönlendirme yeteneğinden mahrum eder, aşırı özgüven geliştirir, beceri ve deneyimle donatılmaz ve ayık bir kişiden çok daha sık başını belaya sokar. İstisnasız tüm durumlarda potansiyel olarak zararlı ve tehlikeliyse ve ölümcül bir felakete yol açmasalar bile birçok kişiye acı çektirdilerse, küçük dozlarda alkol bile zararsız olarak kabul edilebilir?
Pekala, kabalık gibi görünmüyor bile. Soru nedir ( STICK OR NOT ??? ) böyle bir cevap ( Bir şeyin size yapışıp yapışmadığını nasıl anlarım? ). Özel bir algınız var gibi görünüyor. Genel kabul görmüş tanımların tamamen çarpıtılması. Belki mesleki deformasyonla bir ilgisi vardır.
"Nasıl bileyim" değil, ama:
tol64:
Konuyla ilgili : Sağlıklı bir insanın vücudunun ürettiği hiçbir şey zarar vermez. Bu tam olarak bununla ilgiliydi. Normu aşan yıkım süreci başlar. Kamusal alanda bu süreçleri görselleştiren birçok video ve ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Her şeyi bir kaşıktan getirmesi gerekenlerdenseniz, o zaman bu benim için değil. Yeterli bir kişi, burada yayınlanan bilgilere dayanarak uygun sonuçları çıkaracaktır. Bu bilgi yeterli değilse, her zaman kendi başınıza daha fazlasını bulabilirsiniz.
Bunun net bir cevabı vardı. Yoksa çoktan unuttun mu? İkinci çemberde gitmeye hiç niyetim yok. Geri dön ve tekrar oku. ))
Ayrıca, başkalarına tavsiye etmek istediğiniz gibi, arama motorunu kullanamayacağınız için bunu da okuyabilirsiniz: