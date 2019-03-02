FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1396

tol64 :

Bu tür çarpık bükülmelerle hiç yorum yapmamalısınız. Zaten kafanız karışmış durumda ve zaten çifte hatalarınızı haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz.

İyi şanlar. Güle güle. )))

Ah nasıl gönderildi! Bir pazar tüccarı argümanları olmadığında, genellikle "SEMA APTAL" diye bağırır.

Tabii senin sözlerin daha güzel ama anlam aynı. Bir elmasla yürü canım!

 
artikul :

Nabızlara bakıyorum, Ey Kudretli Olan ve üzerlerine döngüsel çizgiler çiziyorum)))

Teşekkürler )))

şimdi iplik gelecek ve tüm tırtıllarımızı reddedecek ((((((test ettiniz mi yoksa her zamanki gibi 2. işlem miydi?)
 
mmmoguschiy :
sen bir sebzesin

ZY Pekala, kimse için net değilse, mosk'un ayrıştığı ve Tol'un haklı olduğu açıktır.
Peki, Tol ve tweet ile))) Aynı zamanda kadın göğsünden sütü tartışın)))
 
Ishim :
Garip seçenek yöneticisi))) Farklı açıklıklardan besleniriz)))
 
artikul :
affedelim serçe
 
mmmoguschiy :
Herşey gönlünce olsun )))
 
artikul :
ve hasta olmana gerek yok
 
mmmoguschiy :
beynine iyi bak dostum
 
artikul :
Sakinleşmeyeceksin, serf? (Ivan Vasilyevich)
 
Nestradamus :

Gönderilerimin her biri, hem tartıştığımız konu hem de cevaplara ilişkin yetersiz algınızı ortaya koyma konusunda tartışmalarla doluydu. Eklenecek başka bir şey yok.

Anlamadıysanız baştan sona tekrar okuyun. Ancak, olaylara objektif olarak bakmanızı büyük ölçüde engelleyen, oldukça gelişmiş bir onay yanlılığı kalitesine sahip olduğunuz için başa çıkamayacağınızı düşünüyorum. )))

Not Bazı kelimeler net değilse, arama motorunu kullanmayı deneyebilirsiniz. Yalnızca google değil, çünkü bazen aynı yandex , google'ın bulamadığını bulmaya yardımcı olabilir.

